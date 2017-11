Wie Sie Ihre Vorsätze einhalten

Die Neujahrsvorsätze sind noch gut im Gedächtnis, doch langsam kommen vielleicht schon Zweifel auf. Sind sie wirklich realisierbar? Wird man durchhalten? Wir haben ein paar Tipps, wie Sie Ihre Ziele im neuen Jahr auch erreichen.



Denken Sie positiv! Wenn Sie schon mit Unwohlsein an Ihre Vorsätze denken, dann sollten Sie sie besser neu überdenken. Es heißt zwar nicht, dass der Weg zum Ziel leicht ist, aber grundsätzlich müssen Sie von Ihrem Vorsatz überzeugt sein.



Stolpern ist erlaubt. Das bedeutet, dass Sie sich nicht entmutigen lassen sollten. Wenn Sie nach ein paar Wochen feststellen, dass das Gewicht auf der Waage stagniert oder dass Sie aufgrund gesundheitlicher Probleme eine Sportpause einlegen müssen, ist das in Ordnung. Lieber etwas langsamer das Ziel erreichen als gar nicht.



Belohnen Sie sich selbst. Wenn eine Etappe Sie näher an Ihr gesetztes Ziel geführt hat, dann gönnen Sie sich doch auch einmal eine Belohnung. Diese kann etwas Materielles sein, eine Reise oder eine gemeinsame Unternehmung mit Freunden.



Seien Sie stolz auf sich. Auch wenn es länger dauert, das Ziel zu erreichen, dann sollten Sie dennoch stolz auf sich sein. Sie halten durch und versuchen stets sich zu verbessern. Alleine das verdient schon Anerkennung.



Notieren Sie sich alle Pläne, ebenso wie Etappen-Ziele. Dadurch behalten Sie stets Ihre Vorsätze im Blick und können sich auch über bereits Erreichtes freuen.



Bleiben Sie realistisch! Wenn Sie sich unrealistische Ziele setzen, dann kann das möglicherweise nicht nur zu schlechten Folgen führen, sondern Sie auch entmutigen. Schlechte Laune ist dann vorprogrammiert. Stattdessen lieber sich selbst gegenüber ehrlich und realistisch bleiben.



Beziehen Sie Freunde und Familie mit ein. Wer kann in schlechten Phasen besser motivieren als der Partner/die Partnerin, Freunde und Familie? Lassen Sie sie teilhaben und suchen Sie Unterstützung, falls Sie Ihre Ziele einmal aus dem Blick verlieren.