Welches Schwimmbad passt zu mir?

Je nach Vorliebe lassen sich Schwimmbadbesucher in Kategorien einteilen. Menschen, die am liebsten schwimmen, andere, die gern aktiv sind, und weitere, die mit Vorliebe auf der Wiese liegen und lesen. Wir haben für jede Kategorie ein Schwimmbad gefunden, das die Anforderungen und Wünsche der jeweiligen Kategorie optimal erfüllt.



Schwimmer Schwimmen kann man eigentlich in den meisten Freibädern in Franken. Fast alle bieten ihren Besuchern ein (Sport)Schwimmerbecken mit 50 Metern Länge an, daher haben Sie hier die große Auswahl. Wir können Ihnen das ehemalige Stadionbad in Bamberg empfehlen. Es würde kürzlich umgebaut und gehärt jetzt zum angrenzenden Bambados-Hallenbad. Der Zusammenschluss ermöglicht es den Besuchern nun, zwischen Hallen- und Freibad frei hin und her zu wechseln. Für Schwimmer liegt der Vorteil auf der Hand: zwei große Schwimmerbecken. Wenn bei großer Hitze das Becken draußen zu voll ist, kann man bequem auf das im Hallenbad wechseln und umgekehrt.

Bambados Freibad

Pödeldorfer Straße 176, 96050 Bamberg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.30 bis 20.00 Uhr, Wochenende und Feiertage 08.00 bis 20.00 Uhr

Eintrittspreise: Tageskarte Erwachsen 4,90€, ermäßigt 2,50€



Sonnenanbeter Das Felsenbad in Pottenstein eignet sich dank seines wunderschönen und herrlich kühlen Naturbeckens natürlich auch zum Baden, aber die großzügigen Balkone, zahlreichen Holzstege am Wasser und die verwinkelte Liegewiese zwischen beeindruckenden Felsen und einem schattigen Wald sind perfekt für alle, die einfach gern in der Sonne liegen. Der Schwimmteich ist umgeben von drei Holzplattformen, die genug Liegefläche für eine ganze Menge Sonnenanbeter bereitstellt. Wer gerne etwas für sich ist, der nutzt die großzügige Liegewiese. Wer hingegen einen traumhaften Ausblick auf das Bad, die gegenüberliegende Rodelbahn und die üppige Natur genießen möchte, der erklimmt die auf drei Stockwerke verteilten Balkone seitlich.

Felsenbad Pottenstein

Pegnitzer Straße 35, 91278 Pottenstein

Öffnungszeiten: in der Regel hat das Bad bei schönem Wetter von 10.00 bis 19.00 Uhr geöffnet, die tagesaktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf der Homepage

Eintrittspreise: Erwachsene 3.80€, Jugendliche 2.50€



Springer Mit seinem separaten Sprungbecken und dem hohen Sprungturm, welcher über einen dauerhaft zugänglichen Fünfer verfügt, ist das Freibad Ebern ein Paradies für alle Freunde des gepflegten Springens. Der Sprungturm bietet seinen Besuchern einen Einser und einen Dreier in zweifacher Ausführung: beide sind sowohl in der betonierten Version vorhanden, als auch mit federndem Sprungbrett. Das Springerbecken ist von den anderen Becken getrennt, was das Stören durch Schwimmer oder andere Badegäste verhindert. Die herrliche Aussicht, die aus der Hanglage des Schwimmbades auf dem Losberg resultiert, steigert den Badegenuss zusätzlich.

Freibad am Losberg

Losbergstraße 26, 96106 Ebern

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag und am Wochenende 09.00 bis 19.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag 07.00 bis 19.00 Uhr, ab 22. August schließt das Bad an allen Tagen schon um 18.00 Uhr

Eintrittspreis: Erwachsene ab 16 Jahren 3.50€, Kinder ab 6 Jahren 2.50€



Quatschtanten Alle, die das Bad in der Menge dem Bad im kühlen Nass vorziehen, sind im Hainbad am richtigen Ort. Bei schönem Wetter tummeln sich auf dem breiten Liegesteg der Badestelle unzählige Menschen und auch die angrenzende Wiese ist bei steigender Temperatur hoch frequentiert. Das Who ist Who von Bamberg sonnt sich hier in schicker Badebekleidung, das Motto ist „Sehen und gesehen werden“. Freunde des Small Talks werden sich hier pudelwohl fühlen, da ihnen mit Sicherheit die Gesprächspartner nicht ausgehen (und bei der Ansammlung an Menschen wahrscheinlich auch nicht die Gesprächsthemen).

Hainbad Bamberg

Mühlwörth 18a, 96047 Bamberg

Öffnungszeiten: 09.00 bis 20.00 Uhr, letzter Einlass um 19.00 Uhr

Eintrittspreis: 1€



Rutschentester Wer mit Kindern unterwegs ist oder einfach selbst gerne rutscht, der geht am besten ins Freizeitbad Roth. Hier finden Sie gleich zwei Rutschen: eine lange kurvenreiche Schnellrutsche und eine breite Wellenrutsche sorgen für Badespaß bei Groß und Klein. Das Freizeitbad bietet neben den tollen Rutschen noch mehr Attraktionen. Neben einem gut ausgestatteten Kinderbecken gibt es einen Spielplatz, einen Sprungturm und ein Beach-Volleyball-Feld für die Aktiven unter den Badegästen.

Freizeitbad Roth

Friedrich-Wambsganz-Straße 2, 91154 Roth

Öffnungszeiten: täglich 07.30 bis 20.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag 07.00 bis 20.30 Uhr, Einlass bis 20.00 Uhr

Eintrittspreis: normal 4€, ermäßigt 2€