Weihnachtsgeschenke für Kinder

Nur noch knapp drei Wochen, dann ist Weihnachten. Kinder erstellen oft Wunschlisten, auf denen verschiedene Dinge zu finden sind. An Vorschlägen mangelt es meist nicht. Trotzdem kommt es manchmal vor, dass man nicht weiß, was man seiner Nichte, seinen Neffen oder den Enkeln schenken soll. Wir haben ein paar Vorschläge.

Der Klassiker für Mädchen ist ein Puppenhaus. Mittlerweile gibt es ganz unterschiedliche Modelle zum Kaufen. Schön ist es vor allem, wenn das Haus von Familie oder Verwandten selbst gebaut wird. Mit einer Lichterkette geschmückt und kleinen Möbeln und Puppen gefüllt, wird die Freude am Weihnachtstag bestimmt groß sein.

Jungs freuen sich meist eher über ein Fahrzeug, also ein Auto oder einen Bagger – oder Zubehör. Fahrzeuge, die aus vielen kleineren Teilen bestehen und zusammengebaut werden müssen, sind ebenfalls beliebt. Das fördert die Motorik und regt zum Nachdenken und räumlichen Denken an. Beachten Sie jedoch die Altersangabe auf der Verpackung. Kleinkinder könnten winzige Teile verschlucken.

Wer öfter einmal unterwegs ist oder bei Freunden übernachtet, kann einen kleinen Reisekoffer gebrauchen. Auch eine kleine Reisetasche oder ein hochwertiger Rucksack mit Rückenpolsterung ist möglich. Bei Letzterem sollten Sie das Kind zur Beratung mit ins Geschäft nehmen, damit der Rucksack auch optimal passt. Eine kleine Reisetasche und ein Rucksack haben gegenüber dem Koffer den Vorteil, dass sie auch neben dem Reisen benutzt werden können, beispielsweise zum Sporttraining, Wandern oder in der Freizeit.

Bücher sind bei Kindern auch beliebt, man muss nur das richtige finden. Während Sachbücher über verschiedene Themen Aufschluss geben, erfreuen sich Andere an Kinder-Romanen. Am besten erkundigen Sie sich bei den Eltern, welches Genre das Kind gerne liest. Vielleicht steht sowieso ein Buch auf der Wunschliste. Für Mädchen kann es auch ein Tage- oder Freundschaftsbuch sein.

Wie wäre es mit einem Sport- oder Musikkurs beziehungsweise -stunden? Musikunterricht ist sinnvoll und längerfristig eine gute Investition, solange das Kind Spaß daran hat. Beim Sport kann es Freunde treffen und sich austoben. Vielleicht will es auch eine Sportart intensiver verfolgen. Dann wäre ein Gutschein für solch einen Kurs genau das Richtige.

Ein Fußball, ein Hula Hoop-Reifen oder Inline-Skates – es gibt viele Möglichkeiten für ein aktives Geschenk. Etwas altmodischer, aber dennoch außergewöhnlich, sind Stelzen, auf denen die Kinder das Gleichgewicht halten müssen. Für Jungs und Mädchen gleichwertig geeignet.

Eine Puppe mit Puppenwagen oder ein Traktor zum Fahren – für was Sie sich letztendlich entscheiden, bleibt Ihnen überlassen. Bewahren Sie den Kassenzettel auf und halten Sie gegebenenfalls Rücksprache mit den Eltern. Sollte das Geschenk doch einmal gar nicht gefallen, können Sie es wieder umtauschen. Oder Sie schenken einen Gutschein von einem Laden, in dem das Kind sich dann etwas aussuchen darf. Wem das Spielzeug oder Puppenhaus zu teuer ist, kann auch schauen, ob er es second-hand bekommt. Dreiräder und Co. werden meist sowieso nur eine bestimmte Zeit lang benutzt, da sie dann zu klein sind.