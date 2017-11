Weihnachtsfilme: Unsere Top 7

Weihnachtsfilme sind neben Plätzchen, Glühwein und kitschiger Musik wohl die beste Möglichkeit, sich in Weihnachtsstimmung zu bringen. Zusammen mit einer kuscheligen Decke, heißer Schokolade mit Marshmallows, Lebkuchen und dem Liebsten wecken die folgenden Filme die Vorfreude auf Weihnachten und bezaubern Jung und Alt.



The Nightmare before Christmas Diesen Klassiker von Tim Burton hat sicherlich schon jeder gesehen – und trotzdem ist er immer wieder sehenswert. Jack, Sally, die drei frechen Kerlchen Furcht, Angst und Schrecken laden den Zuschauer nach Halloween Town ein und amüsieren mit einer schaurig schönen Komödie, in der Weihnachten und der Nikolaus mal von einer ganz anderen Perspektive gesehen werden.



Liebe braucht keine Ferien Frauentausch mal anders. Amanda und Iris, beide erfolgreich im Job, haben einfach kein Glück in der Liebe. Iris ist unglücklich in ihren Chef verliebt, der sie seit Jahren hinhält und zugleich mit einer anderen Frau verlobt ist, Amanda wurde von ihrem Freund hintergangen und verlässt ihn. Um dem tristen Alltag und der Liebe Unglück zu entkommen tauschen die beiden Frauen ihre Häuser. Charmant, kurzweilig und zum Verlieben schön!



Der Grinch Der grüne und stets äußerst grimmige Grinch hasst Weihnachten und setzt alles daran, den fröhlichen Bewohnern der Stadt Whoville das Fest zu verderben. Gemeinsam mit seinem Hund Max spinnt er einen ganz und gar fiesen miesen Plan, bei dessen Umsetzung so einiges schief geht. Ein Spaß für die ganze Familie.



Charlie und die Schokoladenfabrik Dieser Film ist das wohl bezauberndste Werk Tim Burtons und ein Film, der so schön ist, dass man ihn nicht oft genug sehen kann. Der kleine Charlie gewinnt durch einen großen Zufall ein Ticket für die Besichtigung der örtlichen Schokoladenfabrik. Der Besitzer Willy Wonka, ein äußerst exzentrischer Mensch, veranstaltet die Besichtigung, um einen Erben für sein süßes Imperium zu finden. Merkwürdige Dinge passieren in seiner Fabrik und die Führung durch Wonkas magische Schokoladenwelt ist nicht nur für Charlie und seinen Opa ein großes Abenteuer.



Rudolf mit der roten Nase Die Geschichte des kleinen, ganz besonderen Rentiers Rudolf kennt jeder. Dieser Film erzählt die Geschichte mit einem spannenden Twist und lässt uns wieder ganz neu in das putzige Rentier verlieben.



Die Peanuts – Fröhliche Weihnachten Weihnachten ist eine wundervolle Zeit für alle – für alle außer Charlie Brown. Im hinreißenden Klassiker „Die Peanuts – Fröhliche Weihnachten“ geht Pechvogel Charlie seiner besonders tiefen Melancholie rund um Weihnachten auf den Grund und verzaubert die Zuschauer mit seiner knuffigen Art.



Auf immer und ewig In einem detailverliebten Aschenputtel-Remake mit wunderschönen Kostümen und toller Besetzung haben wir uns vor allem in Drew Barrymore verliebt, die die Hauptrolle spielt. Man leidet mit, freut sich, regt sich auf und lässt sich von Prinz Henry den Kopf verdrehen – sehenswert für alle, die auf romantische Filme mit Höhen, Tiefen und Happy End stehen.