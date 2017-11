Wasserfest und kussecht

Eine Braut sollte immer gut geschminkt sein - selbst wenn sie im Alltag normalerweise kein Make-up auflegt. Denn in der Regel hat sie zu dem besonderen Anlass ein dominantes weißes Kleid an, in dem sie fototauglich wirken und den ganzen Tag über frisch aussehen will. Und da reiche ein wenig Farbe einfach nicht aus, wie Katharina Baur, ehemalige Deutsche Make-up Meisterin, erklärt. Dezent könne das Styling aber dennoch wirken - und Baur verrät, wie das gelingt: Zuerst trägt die Braut eine Grundierung auf, auch Base genannt. Darüber folgt das Creme-Make-up und der Concealer, welcher Augenringe verdeckt. Danach wird Puder mit der Quaste verteilt, so wirke die Puderschicht nicht maskenhaft.

Baur rät zu matten Farben auf den Lidern. "Auf jeden Fall sollte den Augen Kontur gegeben werden", sagt sie. Sonst wirkten diese auf den Fotos nicht. "Das kann man mit Kajal oder dunklem Lidschatten direkt um das Auge machen", erklärt die Visagistin. Über das Pflichtprogramm hinaus können die Augen zusätzlich mit schimmernden Glanzpartikeln betont werden oder sie werden etwas stärker zu Smokey-Eyes geschminkt. Die Wimperntusche sollte wasserfest sein.

"Die Augenbrauen müssen gemacht sein", fährt Baur fort. "Sie geben den Augen den richtigen Rahmen." Gut vier Wochen vor der Hochzeit sollte die Braut zum Profi zu gehen und die Brauen in Form bringen lassen, zwei bis drei Tage vor dem großen Termin wird noch einmal nachgezupft.

Das Rouge sollte zu Teint und restlichem Make-up passen, Apricottöne wirken immer frisch. Die Benutzung von Lippenstift ist Pflicht - am besten kussecht. "Ist man überall geschminkt und nur auf den Lippen nicht, sieht das unvollständig aus", so Baur. Sie rät daher, ein Longlasting-Produkt in zumindest einem dezenten Nudeton zu verwenden. dpa-mag