Was bewirkt Musik bei Kindern?

Musik ist allgemein beliebt: in der Schule oder während der Arbeit, auf dem Weg zur besten Freundin oder während des Workouts. Auch Kinder lieben Musik, singen gerne lauthals und mögen das Spielen verschiedener Instrumente. Deswegen werden schon seit vielen Jahren Kurse im Bereich der Musikalischen Früherziehung angeboten.



Was genau ist Musikalische Früherziehung (MFE)?

Wie der Name selbst schon verdeutlicht, geht es bei der Musikalischen Früherziehung darum, Kindern zwischen drei und sechs Jahren die Musik näher, beziehungsweise sie überhaupt mit dieser in Kontakt zu bringen – natürlich spielerisch. Zur Musik gehören auch die Bewegung und die Sprache dazu.



Was bewirkt Musik?

Der eine singt fröhlich vor sich hin, der andere versucht, die richtigen Gitarrenakkorde dazu zu spielen und wieder ein anderer klopft auf dem Tisch den Takt mit: Musik fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl und schafft Gemeinschaft.

Musik hat die Gabe, Emotionen hervorzurufen oder bereits vorhandene zu unterstützen. Durch die Beschäftigung mit Musik bekommen Kinder ein Gefühl für diese selbst. Die Unterscheidung von Tonhöhen und Klängen wird möglich. Beim Bewegen zur Musik wird die Grobmotorik gefördert, beim Spielen eines Instrumentes die Feinmotorik.

Bereits vor der Geburt können Kinder auf Lautstärke reagieren und Stimmen erkennen. Sogar Tonhöhen können laut familie.de ab der 35. Schwangerschaftswoche unterschieden werden.

Ob sich eine musikalische Früherziehung wirklich auf die Intelligenz, das logische Denken, die Kreativität und die Sprache des Kindes auswirkt, wurde schon mehrmals untersucht. Dazu gibt es verschiedene Meinungen. Am offensichtlichsten sind jedoch die Gemeinschaft, die während solcher Kurse entsteht, sowie das Empfinden für die Musik selbst.



Wo wird diese in Bamberg angeboten?

In der Städtischen Musikschule Bamberg werden Eltern-Kind-Gruppen (6-36 Monate), aber auch Elementare Musikpraxis (4-6 Jahre) und ein Elementarspielkreis (5-7 Jahre) angeboten. Auch der Musikgarten Bamberg offeriert Kurse, die Kindern Musik und Bewegung näherbringen. Das gemeinsame Singen steht dort genauso auf dem Programm wie das Spielen von Instrumenten. Die Bamberger Dommusik und die Volkshochschule haben ebenfalls Musikalische Früherziehungskurse im Programm.



Was kostet Musikalische Früherziehung?

Die Kosten für einen solchen Kurs variieren je nach Dauer und Anbieter. Meist gehen diese über mehrere Wochen, manchmal auch über ein ganzes Jahr. In der Städtischen Musikschule in Bamberg kosten Eltern-Kind-Gruppen aktuell etwa 19 Euro pro Monat, der Kurs geht ein Jahr lang. An der VHS bezahlt man für zehn Termine der Musikalischen Früherziehung 35 Euro. Die Kurse beim Musikgarten sind ab etwa 50 Euro buchbar. Bevor Sie sich entscheiden, sollten Sie sich nach der Ausbildung der leitenden Person, nach Häufigkeit der Termine, Dauer und Gruppengröße erkundigen. Vielleicht ist auch ein Schnuppertermin möglich. Dadurch finden Sie auf jeden Fall das passende Angebot.