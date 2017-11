Kinderlose Männer begehen den Vatertag klassisch mit Bier und Bollerwagen durch die Gegend ziehend, später wird ein Ausflug mit den Kleinen unternommen oder gar nicht gefeiert. Wir haben einige Ideen für Vatertags-Aktivitäten, die mit und ohne Kinder unternommen werden können und nicht so eintönig, wie der alljährliche Gang durch den Park.



Fahrrad-Stadtführung durch Bamberg Selbst für Bamberger lohnt sich so eine Stadtführung, denn man lernt, die Stadt mit ganz anderen Augen zu sehen. Das Fahrrad macht die Tour zu einem sportlichen Genuss und ist auch für Kinder geeignet. Wer in größeren Gruppen kommt, kann auch eine Thementour buchen.

Anmeldung ist erforderlich, die Räder können kostenpflichtig ausgeliehen werden.

Preis pro Erwachsener 10€



Bockbierfest Begehen Sie den Vatertag doch mal mit dem ein oder anderen Glas feinem Bockbier! Der Landgasthof Sternbräu in Elsendorf veranstaltet auch dieses Jahr wieder ihr Bockbierfest mit ihrem köstlichen, ganz in der Nähe nach Familienrezept gebrauten Bockbier.

05. Mai 2016 ab 10:00 Uhr

Gasthof Sternbräu, Elsendorf bei Schlüsselfeld



Vatertag am See Das Sun Valley am Trebgaster Badesee lädt zum gemütlichen Beisammensein am Vatertag ein. Mit Frühschoppen am Morgen, Mittags Fleisch vom Grill, Cocktailbar und Kaffee und Kuchen ist für das leibliche wohl gesorgt. Genießen Sie die ersten warmen Sonnenstrahlen gemeinsam mit Ihrer Familie am idyllischen See in Trebgast. Freier Eintritt



Bier gewinnt Feiern Sie 500 Jahre Reinheitsgebot mit Bier, Musik und einem bunten Programm im E-Werk in Erlangen! Res Richter, David Saam und Christoph Lambertz präsentieren ein Füllhorn musikalischer Leckerbissen und wissen, wie man ein Publikum bei Laune hält.

05. Mai 2016 um 20:00 Uhr

Karten im Vorverkauf 14€, an der Abendkasse 15€



Himmelfahrtsoratorium von Bach Feierliches Konzert der Kantorei St. Stephan mit Orchester in der Stephanskirche in Bamberg. Warum nicht den Tag mit einer Portion großartiger klassischer Musik begehen? Unter der Leitung von Ingrid Kasper präsentieren die Musiker das Himmelfahrtsoratorium von Johann Sebastian Bach.

05. Mai 2016 um 17 Uhr

Karten im Vorverkauf ab 12€, ermäßigt ab 6€