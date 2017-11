Unterhaltung beim Kindergeburtstag

Ein Kindergeburtstag soll ein fröhliches Fest sein, bei dem verschiedene Aktionen anstehen. Topfschlagen reicht da nicht, denn die Kinder wollen beschäftigt werden. Wir haben ein paar Tipps, welche Möglichkeiten es für ein abwechslungsreiches Programm gibt.Wenn die Freunde und Freundinnen Ihres Kindes ankommen, beschäftigen sie sich zuerst selbst. Kuchen und Limo sind dann meist die erste Station. Süße, bunte Servierten, Pappbecher und -teller mit Motiven, dazu eine kunterbunte Dekoration – das Geburtstagskind sollte da auf jeden Fall ein Mitspracherecht besitzen. Vielleicht möchte ihr Kind auch eine Mottoparty veranstalten?Die Zeit bis zum Abendessen ist dann etwas länger und die große Frage im Vorfeld lautet, wie man die Kinder beschäftigen soll. Spiele sind hier eine gute Möglichkeit. Ob eine Schnitzeljagd mit zuvor verstecktem Preis, Spiele wie Twister oder ein Spieleparkour für die Kleinen – wichtig ist abzuschätzen, was die Kinder mögen könnten. Am besten fragen Sie Ihr Kind nach eigenen Ideen.Sackhüpfen kann lustig sein oder Sie veranstalten an einem schönen Herbsttag eine kleine Olympiade im Garten, bei dem zwei Gruppen gegeneinander antreten müssen. Dabei werden verschiedene Aufgaben gelöst. Bei den unterschiedlichen Herausforderungen kommt jedes Kind auf seine Kosten.Handelt es sich beispielsweise um einen reinen Mädchengeburtstag, bei dem die eingeladenen Kinder nicht älter als 12 Jahre sind, kann gebastelt werden: Armbänder knüpfen, Laternen basteln oder Figuren aus Salzteig – hier finden Sie ein paar Ideen.Es ist vielleicht die günstigste Variante, daheim ein paar Unterhaltungspunkte vorzubereiten, jedoch gibt es auch die Möglichkeit, außerhalb zu feiern. Kino oder Museum sind nur zwei Orte, die sich hierfür eignen.Auch beim Abendessen können Sie die Kinder mit einspannen. Wer Pizza backen möchte, kann sie von den Kindern belegen lassen. Zum einen haben Sie somit einen Programmpunkt geschaffen, zum anderen umgehen Sie das Problem, dass Kinder das vorbereitete Essen nicht mögen. Lediglich mögliche Unverträglichkeiten sollten Sie vorher abklären.Wenn Sie einzelne Programmpunkte planen, sollten Sie dennoch genügend freie Zeit einplanen, in denen die Kinder sich etwas selbst beschäftigen können (je nach Alter und Größe der Gruppe). In unserer Serie „Kindergeburtstag leicht gemacht“ finden sie hier hier und hier noch weitere Informationen, um einen perfekten Geburtstag zu planen.