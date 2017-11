Umweltschutz: Was kann ich tun?

Passend zum Weltumwelttag stellen wir uns die Frage, was man eigentlich für seine Umwelt tun kann. Nachhaltigkeit ist hierbei ein Stichwort, Naturschutz ein weiteres. Doch wie kann man sich im Alltag verhalten, um die Umwelt zu schützen?



Einkaufen

Auch wenn man normalerweise nicht ökologisch denkt, fällt es einem spätestens beim Wocheneinkauf auf: die vielen Verpackungsmaterialien. Cornflakes in Tüte und Karton, fünf Scheiben Käse in einer großen Plastikpackung. Wenn sich das schon nicht vermeiden lässt, sollten Sie an der Kasse nicht auch noch eine Plastiktüte kaufen. Nehmen Sie lieber von Zuhause einen Stoffbeutel mit, den Sie nicht nur mehrmals verwenden können, sondern der auch stabiler ist als manche Plastiktüte.

Kaufen Sie zudem nur so viel ein, wie Sie auch wirklich essen werden und werfen Sie die Verpackungen in den dafür vorgesehenen Mülleimer. Stichwort Mülltrennung. Außerdem ist es gut, Dinge wie Gemüse gleich unverpackt auf dem Wochenmarkt zu kaufen.



Die Brotzeit

Vorbildlich, wenn Sie sich eine Brotzeit mit in die Schule oder die Arbeit nehmen. Doch bitte achten Sie hier auch auf die Verpackung. Statt eines Plastikbeutels lieber eine Brotdose verwenden. Zwar wiegt die mehr, ist aber umweltfreundlicher. Anstatt der Brotschneidemaschine greifen Sie lieber zum Brotmesser.

Das Gleiche gilt auch für das Einfrieren. Lieber ein paar Dosen für den Gefrierschrank kaufen statt alles einzutüten.



Die Luft tut der Wäsche gut

Sicher ist es nicht angenehm, in einem Mehrpersonenhaushalt die ganze Unterwäsche an die Leine zu hängen statt in den Trockner zu werfen. Dennoch verbrauchen Sie so weniger Strom, sparen Geld und tun auch noch etwas für die Umwelt. Die Waschmaschine sollten Sie zudem nur anschalten, wenn sie auch wirklich voll ist.



Die Fortbewegungsmittel

Faulheit ist im Bezug auf die Umwelt und das Fortbewegungsmittel keine Ausrede. Fahren Sie statt dem Auto doch mit dem Fahrrad, nehmen Sie Ihre Füße statt das Automobil für kurze Strecken. Wenn es sich gar nicht vermeiden lässt, nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel oder bilden Sie Fahrgemeinschaften. Bei Weiterbildungen ist es vielleicht besser, die ganze Woche außerhalb zu verbringen statt jeden Tag zu pendeln. Allerdings spielt hier natürlich auch der finanzielle Aspekt eine Rolle.



Wasser marsch!

Eine lange Dusche, später ein Fußbad und am Abend nach dem Sport noch ein kurzes Bad. Wassereinsparung gehört bei den meisten wohl nicht zum Alltag. Wieso auch, wenn man doch genügend davon zur Verfügung hat. Für die Umwelt und Ihren Geldbeutel ist es dennoch schonender, wenn Sie maximal einmal am Tag duschen, beim Einseifen und Zähneputzen den Wasserstrahl unterbrechen. Das Gleiche gilt fürs Geschirrabspülen. Je nach Familiengröße ist eine energiesparende Spülmaschine sogar besser als das Abspülen per Hand. Lassen Sie die Maschine in jedem Fall aber nur laufen, wenn sie ganz voll ist.

Ihre Pflanzen können Sie mit altem Wärmflaschenwasser oder mit Wasser aus dem Wasserkocher, das Sie nur wegschütten würden, gießen. Zudem lieber die Wassertonne statt den Gartenschlauch nutzen. Außerdem können Sie Wasser sammeln, das Sie im Haushalt beispielsweise zum Salatwaschen verwendet haben, und Ihren Blumen zugutekommen lassen.



Sparsam

Um Energie und Strom zu sparen, sollten Sie beispielsweise Ladegeräte nach der Aufladung von der Steckdose entfernen. Außerdem kann man eine Steckdose mit Schalter nutzen, um bei Nichtgebrauch das Gerät auszuschalten und den Strom zu unterbrechen. Stand-by-Modus ist eine schlechte Alternative.



Papierflieger adé

Gerade im Büro wird viel ausgedruckt, aber auch im Studium oder der Ausbildung wird gerne mal der Drucker betätigt. Fragen Sie sich vorher, ob Sie den Ausdruck wirklich benötigen. Wenn ja, können Sie eventuell nicht mehr benötigtes, einseitig bedrucktes Papier verwenden. Spart Papier und Geld.



Immer ein Lächeln auf den Lippen

Ja, mit einem Lächeln tun Sie Ihrer Umwelt gut, zumindest der menschlichen. Statt griesgrämig herumzulaufen, sollten Sie besser ab und zu ihre Gesichtsmuskeln prüfen. Dann wird auch Ihre Umwelt viel freundlicher auf Sie reagieren.