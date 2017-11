Tipps für den Sommer

Grüne Flecken

Sobald das Wetter wieder schöner wird, geht es raus in den Garten und auf die Wiese. Kein Wunder, wenn die Jeans unserer Jüngsten Grasflecken abbekommen. Wie Sie diese wieder beseitigen können? Ganz einfach: Nehmen Sie weiße, billige Zahnpasta. Damit sagen Sie den grünen Flecken auf einer Jeans den Kampf an. Alternativ geht auch Zitronensaft.



Die sichtbaren Schweißränder

Ja, es ist ganz natürlich, dass Sie schwitzen. Dennoch empfinden es die meisten Betroffenen als unangenehm, wenn man die Schweißflecken sieht. Gerade im Job oder bei einem Vorstellungsgespräch kann das schon etwas komisch sein. In der Drogerie gibt es spezielle Pads, die Sie in Ihr Hemd oder Ihre Bluse kleben können. Alternativ geht auch eine flache Damenbinde oder einfach ein Taschentuch.



Kein Eis im Gefrierfach

Als Abkühlung ein Eis, das wäre schön! Allerdings haben die Geschäfte gerade zu und der Eisschrank zeigt gähnende Leere. Kein Problem! Geben Sie in Eisformen Saft oder Joghurt und lassen Sie diese Köstlichkeiten gefrieren. So kommen Sie zwar nicht schnell zu einem Eis, aber mit etwas Geduld schmeckt es später genauso gut wie das aus dem Handel.



Das Make-up läuft weg

Warme Temperaturen lösen meist diese Kettenreaktion aus: Hitze – Schweiß – verlaufendes Make-up. Statt besser auszusehen, ist nun das Gegenteil der Fall. Stattdessen lieber wasserfeste Wimperntusche nutzen und etwas Bronzepuder. Beim Sonnenbaden hingegen lieber ganz auf Make-up verzichten.



Zu viel Gepäck für den Sommerurlaub

Eigentlich komisch, braucht man doch gerade für den Strandurlaub nicht allzu viel Kleidung. Falls es doch etwas mehr ist, was Sie in Ihren Trolley packen wollen, dann versuchen Sie doch die einzelnen Teile zu rollen. Falten und zu wenig Platz ade!



Eine Abkühlung gefällig?

Den Genuss eines Swimmingpools im eigenen Garten hat nicht jeder, ein Planschbecken ist auch nicht immer verfügbar. Wer dennoch nach einer kleinen Abkühlung lechzt, der kann einen Eimer mit kaltem Wasser füllen und die Füße hineinstecken. Hilft garantiert.



Die Röte im Gesicht

Ein zu langes Sonnenbad genossen und nun sehen Sie leicht rötlich aus? Dann nichts wie raus aus der Sonne. Nehmen Sie viel Flüssigkeit zu sich, kühlen Sie Ihren Sonnenbrand mit After-Sun-Lotion oder einer Quark- bzw. Joghurtmaske. Diese sollten Sie aber wieder entfernen, bevor sie getrocknet ist.