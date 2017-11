Tintenkleckerser-Fest mit Lesung

Zu Ehren von Dagmar Geislers putzigem Kinderbuch „Die Tintenkleckser – Mit Schlafsack in die Schule“ veranstaltet die Buchhandlung Collibri ein Tintenkleckserfest für alle Grundschüler. Quer durch den Laden verfolgen die Kinder in einer aufregenden Schnitzeljagd die Spuren von Tinte und den Klecksern.

Das Highlight des Nachmittags ist die exklusive Lesung der Autorin Dagmar Geisler, die ihr Buch über eine ganz besondere Schulklasse vorstellt. In „Der Tintenkleckser – Mit Schlafsack in der Schule“ dreht sich alles um die Klasse 3a, die sich selbst die Tintenkleckser nennen. Die 3a ist eine Klasse mit tollem Zusammenhalt und überhaupt die beste Klasse – bis zur großen Lesenacht, in der etwas Verhängnisvolles passiert. Mehr wird nicht verraten, ihr dürft gespannt sein!



Tintenkleckserfest – Lesung mit Tintenrallye Samstag, 12. November 2016

16 bis 18 Uhr

Eintritt frei