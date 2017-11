Ihr mögt es zu basteln und euch kreativ auszutoben? Dann solltet ihr Scrapbooking testen. Was das ist und was man dazu braucht, zeigen wir euch im Folgenden.



Was ist Scrapbooking?

Sicher, der Trend ist nicht neu. Scrapbooking ist das persönliche Gestalten von Fotoalben. Wobei das Material nicht nur auf Fotos beschränkt wird, sondern auch Papier, Tape und andere Erinnerungsstücke (wie beispielsweise Eintrittskarten und Fahrscheine) verwendet werden. Außerdem ist Schrift - und somit Text – noch ein wichtiges Hilfsmittel. Letztendlich ist es eine sehr kreative Möglichkeit, um Urlaubserinnerungen oder ein Andenken an ein besonderes Ereignis festzuhalten.



Wer macht Scrapbooking?

Dieses Hobby kann eigentlich jeder machen. Einzige Voraussetzung ist der Spaß am Gestalten und Basteln. Selbst Jüngere können mit etwas Hilfe ein einfaches und reich verziertes Album erstellen. Dieses wird dann jedoch mehr einem normalen (jedoch verzierten) Fotoalbum gleichen und nur wenig bis keine Schrift enthalten.



Scrapbooking: Wie geht das?

Beim Scrapbooking sind keine Grenzen gesetzt. Jeder kann sein ganz persönliches Scrapbook gestalten. Entweder nimmt man hierfür bereits leere Scrapbooking-Bücher, die es im Handel zu kaufen gibt, oder man bastelt sein eigenes oder nimmt ein normales Notizbuch.

Im Grunde ähnelt das Gestalten einer Collage. Seitenhintergründe werden gewählt und aus bestimmtem Papier angepasst. Fotos, Verzierungen und Schrift werden auf die Seite eingefügt. Entweder schreibt man per Hand oder schneidet Buchstaben aus. Oder man verwendet stickerähnliche Buchstaben.



Wo kann man Scrapbooking-Zubehör kaufen?

Um ein schönes Scrapbook zu erstellen, sind einige Materialien nötig. Zuerst braucht man ein Fotoalbum. Je nach Vorliebe kann dieses eines sein, dessen Einband man noch selbst bekleben und verzieren muss. Oder man greift auf ein Notizbuch oder -heft zurück, dessen Innenseiten dann zum Scrapbook werden.

Daneben sind außerdem Kleber, Schere, Tape (beispielsweise Washi-Tape in verschiedenen Farben und Breiten), Motivpapier, Stifte (in unterschiedlichen Ausführungen), Borden, Sticker, Stempel und allerlei mehr nötig, nicht zu vergessen die Fotos selbst.

Die ausgesuchten Materialien finden Sie entweder in einem Bastelgeschäft oder können Sie online bestellen. Ebenfalls online können Sie sich Anregungen zur Gestaltung von Scrapbooks heraussuchen. Oder Sie besuchen einen Scrapbooking-Kurs, bei dem die Teilnehmer Scrapbooks zu bestimmten Themen erstellen. Wer sich nicht so viele Materialien anschaffen möchte, kann auch auf eine digitale Scrapbook-Variante zurückgreifen.