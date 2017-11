Sabbatjahr: Auszeit für Abenteuer

Wer träumt nicht ab und an davon, das Büro zu verlassen und einfach mal ein halbes oder gar ein ganzes Jahr nicht mehr wiederzukommen? Vermutlich nicken Sie bei diesem Gedanken wehmütig und verwerfen ihn angesichts der Stapel auf Ihrem Schreibtisch direkt wieder. Doch nicht so schnell, ein Sabbatical ist gar nicht so unerreichbar, wie das im Alltagstrott und Arbeitsstress oft scheint.



Wer darf ein Sabbatical nehmen? Grundsätzlich gibt es im deutschen Arbeitsrecht keine Klausel, die dem Arbeitnehmer ein Sabbatjahr zuspricht. Viele Arbeitgeber sind dennoch mittlerweile offen für derartige Auszeiten ihrer Mitarbeiter. Dieser Offenheit liegt vor allem die Prävention von Burn-out zugrunde. Dennoch ist zu sagen, dass die wenigsten Chefs einem Jahr Auszeit bei voller Bezahlung einfach so zustimmen. Vielmehr ist es an der Tagesordnung, dass Arbeitnehmer im Vorfeld Geld oder Zeit "ansparen“, wovon sie dann während des Sabbatjahres zehren. Grob gesagt gibt es drei Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen. Entweder Sie verzichten im Vorhinein auf einen Teil Ihres Gehaltes oder Sie sammeln Überstunden an. Außerdem könnten Sie unbezahlten Urlaub nehmen. Letzteres empfiehlt sich nur dann, wenn die Lebenserhaltungskosten für das Jahr Auszeit durch ein Erbe oder ähnliche Ersparnisse schon gedeckt sind. Allgemein darf also jeder ein Sabbatical nehmen, der sich mit seinem Chef einigen kann. Es gibt Berufssparten, wie beispielsweise das Beamtenwesen, in denen Sabbaticals geläufiger sind.



Was muss besonders beachtet werden? Vergessen Sie die fixe Idee, ein Sabbatjahr von jetzt auf gleich zu beginnen. Im Schnitt sollte man mindestens zwei Jahre vorher mit der Planung anfangen. Vor allem, wenn man sich für die Variante des unbezahlten Urlaubs entscheidet, muss man sich um seine Versicherung und die Finanzierung des Lebensunterhaltes kümmern. Denken Sie an Ihre laufenden Kosten und unvorhergesehene Zwischenfälle, wie ein defektes Auto oder ähnliche Reparaturen. Grundsätzlich sagt man, dass man seine Bedarfskosten sogar um einen kleinen Prozentsatz erhöhen sollte, da man ja schließlich mehr Zeit für Abenteuer hat oder zumindest mehr Zeit zuhause verbringt.

Je nachdem wie Sie Ihr Sabbatjahr verbringen wollen, müssen Sie im Voraus bereits Pläne schmieden. Die eigene Familie möchte sicherlich davon unterrichtet und in das Vorhaben eingebunden werden, Kosten sollten überschlagen werden und man selbst sollte den Entschluss reflektieren. Nur so finden Sie heraus, was Sie eigentlich machen wollen, denn so ein Jahr Auszeit bietet eine Menge Möglichkeiten.



Was tun im Sabbatjahr? Weit verbreitet ist es, das Sabbatical im Ausland zu verbringen. Ob nun, um eine Fremdsprache zu lernen, in eine andere Kultur einzutauchen, Länder und Menschen zu treffen oder einfach um mal wieder ein ganzes Buch am Strand zu lesen – es steht Ihnen frei! Grenzen sind Ihnen nur durch Ihren finanziellen Rahmen gesetzt. Wer keine Lust aufs Ausland oder zu wenig Geld zur Verfügung hat, der kann auch einfach zuhause bleiben. Tun Sie etwas für sich und nutzen Sie die Zeit, um Ihre persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen weiterzuentwickeln. Man könnte beispielsweise ein Instrument oder eine Sprache lernen, eine Sportart ausprobieren, eine Auszeit im Kloster nehmen oder kreative Projekte umsetzen.



Warum macht man ein Sabbatjahr? Es gibt natürlich naheliegende Gründe: ein Jahr nicht arbeiten klingt für die meisten paradiesisch und eine Zeit im Ausland zu verbringen ist für viele ein Lebenstraum. Doch es gibt auch andere Anstöße für ein Sabbatical. Die Erkrankung eines Angehörigen macht eine berufliche Auszeit manchmal notwendig, ebenso wie die eigene Gesundheit. Die Prävention von stressbedingten Krankheiten wie Burn-out ist für viele ein Motiv. Auch die Betreuung der eigenen Kinder oder der Wunsch nach sozialem Engagement bewegen viele dazu. Fortbildungen, die sich nicht in den Berufsalltag integrieren lassen oder der Wunsch, ein eigenes Haus zu bauen ebenfalls. Und natürlich gibt es eine Menge ganz persönlicher Gründe (kreative Projekte, Reisen, berufliche Veränderung, eine Beziehung o.Ä.), für die innerhalb des Berufsalltags keine Zeit ist.