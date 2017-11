Pfingsten mit Kindern

Das Pfingstwochenende läutet dieses Jahr die Pfingstferien für alle bayerischen Schulkinder ein – da will etwas Schönes geplant sein! Damit Sie den Ferien einen gebührenden Auftakt verleihen können, haben wir ein paar Ideen.Der weithin bekannte Dr. Packert öffnet seine Praxis im Coburger Puppenmuseum für Puppen, Bären und Plüschtiere, die vom Kuscheln und Spielen gezeichnet sind. Wie bei einem echten Arzt dürfen die Kinder ihre kranken Spielgefährten ins Sprechzimmer bringen und der Doktor kümmert sich, untersucht und verbindet die plüschigen Lieben. Gerade für die Kleinsten ist die Sprechstunde des Puppendoktors ein Highlight.15. Mai 2016, 13:00 bis 15:00 UhrRückertstraße 2-3 in CoburgDas Bamberger Marionettentheater zeigt am Pfingstsamstag das klassische Märchen „Hänsel und Gretel“ in einer liebevoll gestalteten Inszenierung. Die aufwändigen Kostüme und die spannende Geschichte werden Ihre Kinder bezaubern!14. Mai 2016, 17:00 UhrBamberger Marionettentheater, Untere Sandstraße in BambergKarten im Vorverkauf ab 8€Erleben Sie gemeinsam mit Ihren Kindern die dunkle Seite von Kronach. Talentierte Gästeführer machen die ereignisreiche Kriminalgeschichte der Stadt lebendig und reißen Groß und Klein mit ihren schaurigen, absurden und gruseligen Geschichten mit. Zwischendrin gibt es eine leckere Stärkung, dann geht es weiter mit Kriminalfällen, Morden, Überfällen und Gaunergeschichten.13. Mai 2016, 19:00 UhrTreffpunkt: Ehrensäule am Melchior-Otto-PlatzKarten im Vorverkauf 13€ (inkl. Verpflegung)Einmal einen echten Indianer kennenlernen - diesen Traum, den viele kleine Jungs hegen, können Sie am Pfingstwochenende erfüllen! Das Indianerlager „Stone Hill“ in Gräfenberg lädt zu zwei Tagen der offenen Tür ein und fährt mit einem bunt gemischten Programm auf. Großartige Gäste, unter Anderem echte Indianer, sorgen für unvergessliche Erinnerungen und große Augen bei den Kleinen.15. und 16. Mai 2016, jeweils ab 10:00 UhrIndianerlager Stone Hill, GräfenbergDie Ausstellung im Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach a. d. Saale präsentiert die Arbeiten sechs verschiedener preisgekrönter Comiczeichner/innen. Blättern Sie sich durch Skizzenbücher, bestaunen Sie Zeichnungen, Fotografien und Interviews und genießen Sie die populärkulturellen Schätzchen gemeinsam mit Ihren Kindern.Dienstag bis Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr, Pfingstmontag ebenfalls geöffnetErika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach a. d. SaaleDiese Führung ist nicht nur für Kinder konzipiert, sondern wird auch von Kindern geleitet. Kinder zwischen 6 und 12 Jahren dürfen Schloss Weissenstein auf spielerische Weise entdecken. Gemeinsam wird das barocke Empfangszeremoniell nachempfunden, das Deckengemälde im Treppenhaus genauer betrachtet und entschlüsselt und die Kinder lernen einen kleinen Tanz.13. Mai 2016, 14:30 UhrSchloss Weissenstein, PommersfeldenUm telefonische Anmeldung wird gebetenWeitere Pfingstveranstaltungen finden Sie in unserer Themenwelt "Erleben" in der Kategorie "Veranstaltungen" oder unter diesem Link