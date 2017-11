Ostern für Kinder

Kinder lieben Ostern – nicht nur wegen der Schokolade. Eier bemalen, Osterbrot backen, Osterbräuche kennenlernen und schließlich Ostereier suchen macht allen Zwergen Spaß. Hier finden Sie einige Termine, die Ihren Kindern Ostern zusätzlich zum Osternest versüßen.Lesenachmittag in der Zweigstelle St. Heinrich der Stadtbücherei für Kinder ab vier Jahren.15. März 2016, um 16:00 UhrAnmeldung erforderlichOsterspaziergang für Kinder von sechs bis zehn Jahren durch das Diözesanmuseum.19. März 2016, 14:00 bis 15:30 UhrKarten 6,10 €Spaziergang auf den Spuren der Ostergeheimnisse durch das Diözesanmuseum für Kinder ab 14 Jahren.19. März 2016, 15:30 bis 16:30 UhrKarten 9 €Großer Familientag im Bambados mit buntem Osterprogramm.20. März 2016, 14:00 bis 18:00 UhrIn der Osterwoche vom 21. bis 26. März dürfen alle Kinder im Market Kräutertöpfchen bepflanzen und bunt gestalten.21.-26. März 2016, jeweils von 11:00 bis 17:00 UhrAlle Kinder zwischen fünf und zehn Jahren dürfen zum Ostereier-Färben ins Bauernmuseum Bamberger Land in Frensdorf kommen.22. März 2016, 13:30 bis 16:00 UhrKosten 9€Die Arnshausener Jugendgruppe lädt zum gemeinschaftlichen Osterkerzen-Basteln ins Pfarrheim Arnshausen ein.22. März 2016, um 16:00 UhrZu Ostern gehört ein Osterzopf! Alle Kinder zwischen fünf und zwölf sind herzlich zum Osterzopf oder Osterbrot-Backen ins Bauernmuseum Bamberger Land eingeladen.24. März 2016, 09:30 bis 12:30 UhrKosten 11€Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren haben die Möglichkeit im Bauernmuseum Bamberger Land Osterbräuche aller Art kennenzulernen.24. März 2016 um 13:30 UhrKosten 9€Der Gartenbauverein Gleußen veranstaltet eine Ostereiersuche auf dem Spielplatz in Glaußen.24. März 2016, 15:00 UhrBegehen Sie Ostern traditionell und besuchen Sie gemeinsam mit den Kleinen den Kinderkreuzweg des Euerdorfer Kinderkirchenteams.Pfarrkirche Euerdorf25. März 2016, 10:00 UhrEiersuche der Ortsvereine Albertshausen auf dem Marktplatz Albertshausen.26. März 2016, 14:30 UhrBunte Ostereiersuche des Oberbach Rhönklubs am Wanderheim Oberbacher Hütte am Gebirgstein in Oberbach.28. März 2016, 13:30 UhrGroße Ostereiersuche quer durch’s ganze Schwimmbad mit Betreuung für die Kleinen und Belohnungen für besonders fleißige Sucher.30. März 2016, 14:00 bis 18:00 UhrWeitere Osterveranstaltungen finden Sie in unserer Themenwelt "Erleben" in der Kategorie "Veranstaltungen" und unter diesem Link