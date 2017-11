Ostergeschenke

Zu Ostern bekommen Kinder traditionell ein Osternest. Dies wird versteckt und dann gemeinsam gesucht. Klassisch ist das Osternest mit bunt gefärbten und gekochten Eiern, Schokolade und weiteren Kleinigkeiten gefüllt. Die Geschenke-Industrie wird von Jahr zu Jahr innovativer und bietet eine Menge fabelhafter Alternativen zu Schoko-Ei und nutzlosem Plastikgedöns.



Pflanzsets Zahlreiche Anbieter offerieren kleine Pflanzsets, die extra für Kinder konzipiert sind. Mit im Set enthalten sind Erde, Saatgut, bunt gestaltete Pflanzgefäße und alle Utensilien, die ein kleiner Gärtner so braucht. Ostern liegt zeitlich perfekt für die Saat diverser Blumen- und Gemüsepflanzen, sodass die Kleinen mit einem solchen Set direkt loslegen können.



Straßenmalkreide in Eieroptik Diese Kreiden sind bunt und eierförmig: das passt thematisch perfekt zu Ostern und ist ergonomisch ideal geeignet für kleine Kinderhände. Wenn man Glück hat, scheint die Sonne an Ostern und die Kids können die Kreiden direkt draußen ausprobieren.



Eierformer Eierformer sind Plastikformen, die gekochte Eier in kleine Kunstwerke verwandeln. Ob Häschen, Bagger oder Herz – ein Eierformer zaubert die tollsten Formen aus langweiligen Eiern und macht das Frühstück zum Erlebnis. Die kleine Spielerei passt gut zu Ostern und kostet wenig.



Playmobil Häschen-Schule Passen zu Ostern gibt es von Playmobil eine Häschen-Schule. Drei Häschen und eine tolle Schulausstattung bilden das bezaubernde Set, das nicht nur schön zum Spielen für Kinder ist, sondern sich auch gut im Regal des Kinderzimmers macht.



Krocket-Spiel Krocket ist ein Spiel, bei dem Bälle mit Holzschlägern durch kleine, in den Rasen gesteckte Törchen geschossen werden - ganz wie im Film „Alice im Wunderland“! Krocket ist ein unkompliziertes Spiel für Groß und Klein, das draußen gespielt wird und für Spaß am Ostersonntag sorgt. Für Kinder gibt es die Spielutensilien aus Holz, ungiftig lackiert in fröhlichen Farben.



Fingerabdruck-Figuren-Buch Es gibt kleine Bücher mit Anleitungen, wie man aus einem einfachen Fingerabdruck kleine Tierchen, Blumen und Ähnliches zaubert. Ein senkrechter Abdruck, zwei Schlaufen als Öhrchen und ein Schwänzchen ergeben beispielsweise ruck, zuck ein Osterhäschen. Die Bücher sind nicht teuer und bieten den Kleinen eine Menge fabelhafter Gestaltungsmöglichkeiten fernab des schnöden Ausmalens.



Ballhalter fürs Fahrrad Ein praktisches Geschenk, das nicht teuer ist und dem Kind jeden Tag etwas nützt. Der Ballhalter ist ein Tragegurt für Fuß- oder Basketbälle, der mit Klettverschluss am Rahmen des Fahrrads befestigt wird, damit der Ball nicht unter dem Arm transportiert werden muss. Vor allem für Jungs geeignet, die keinen Korb auf dem Gepäckträger haben wollen.



Holzeierbecher zum Bemalen Bastelläden bieten einfache Eierbecher aus Holz an, die man gemeinsam mit den Kindern bemalen kann. Im Gegensatz zu bemalten Eiern halten sich diese Kunstwerke etwas länger und können auch über Ostern hinaus für das wöchentliche Sonntagsfrühstück verwendet werden. Bei der Gestaltung empfehlen sich Plaka-Farben oder ungiftige Holzlacke.



Osterei-Flummi Erwachsenen entzieht sich der Sinn von Flummis, doch Kinder lieben die Springbälle aus Vollgummi. Passend zu Ostern gibt es Flummis in Eierform. Diese kleinen Bälle kosten fast nicht und bereiten Kindern eine Menge Spaß.



Oster-Bastelbuch Mittlerweile gibt es zahlreiche ansprechend gestaltete Bastelbücher für Kinder rund ums Thema Ostern. Ob nun ein Kresse-Garten in einer Eierschale, Eierwärmer oder Osterschmuck gebastelt werden spielt keine Rolle, Hauptsache ist, dass sich die Kinder kreativ und produktiv beschäftigen, anstatt vor dem Fernseher oder Computer abzuhängen.