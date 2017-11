Ostereier färben 2016

Grellbunte Eier in Rot, Gelb oder Blau waren gestern – heute färbt man eher dezent. Die gefärbten Eier sollen perfekt ins Wohnkonzept passen und mit schlichter Eleganz überzeugen.Pastellfarben sind Trend, ob nun als Wandfarbe, in der als Kleidungsstück oder in Form fröhlicher Frühlingsblumen. Die diesjährige Osterdekoration fügt sich perfekt in dieses Farbschema ein. Zarte Blümchen in Rosa, Hellblau und Weiß, Federn und flauschige Palmkätzchen in Creme-Tönen – da passt ein knallrotes Ei schlichtweg nicht dazu. Die Lösung sind Pastellfarben. Mittlerweile gibt es neben den herkömmlichen bunten Eierfarben auch pastellige Farben zu kaufen. Mithilfe dieser können Sie Ihre Eier an Ihre Deko anpassen. Besonders schön ist es, wenn mit weißer Farbe kleine Muster auf die pastelligen Eier gemalt werden.Metallic-Töne sind DER große Trend 2016 in Sachen Wohnungseinrichtung (einen Artikel zu den Wohntrends 2016 finden Sie hier ). Gold, Bronze und schimmernde Perlmuttfarben sind in jeder Einrichtungszeitschrift zu sehen und bringen Glamour ins Wohnzimmer. Zu Ostern finden sich diese Farben nun auch auf den Eiern. Goldene Eier sehen besonders edel aus und fügen sich gut in eine natürlich gehaltene Dekoration mit Federn oder Zweigen ein. Der Metallic-Trend lässt sich sehr gut mit den Pantone-Farben des Jahres 2016 kombinieren: Serenity, ein kühles Mittelblau, und Rose Quartz, ein zartes Rosa, sehen fabelhaft aus, wenn man sie mit einer perlmuttartigen Glanzschicht überzieht. Diese Eier bringen Stil ins Osternest und heben sich von der herkömmlichen Osterdeko ab.Zu pastelligen Frühlingsblumen und Palmkätzchen auf der Ostertafel passen auch ganz natürliche Ostereier sehr gut. Ungefärbte braune und weiße Eier lassen sich gut mit Wachtel- oder Gänseeiern kombinieren. Besonders die gesprenkelten Wachteleier geben einen tollen Kontrast zu den schlicht weißen oder braunen Hühnereiern. Wichtig ist, dass Sie Eier ohne Stempel kaufen, denn dieser sieht nicht besonders schön aus. Auf Bauernhöfen und in Hofläden bekommt man solche Eier. Diese zeigen auch oft eine interessantere Farbgebung als Eier aus dem Supermarkt. Eier von Araucana-Hühnern beispielweise sind grün oder blassblau. Eine Mischung verschiedener ungefärbter Eier auf dem Tisch sieht zurückhaltend und schlicht elegant aus – eine wunderbare Abwechslung zu traditionell gefärbten Eiern.Tipps dazu, wie Sie Ihre gefärbten Eier perfekt in Szene setzen, finden Sie hier