Oktoberfest: Hier können Sie parken

Es ist sicherlich nicht die beste Idee mit dem Auto zum Oktoberfest zu fahren. Dennoch ist es bequemer als eine Zugreise und lässt sich manchmal einfach nicht verhindern, vor allem, wenn man die Wiesn nur für einen Tag besuchen möchte. Wer sich also dazu entschieden hat, der steht nun vor der Herausforderung Parkplatzsuche. Wir haben recherchiert und einige Möglichkeiten für Sie gesammelt.



Park + Ride Von der A9 kommend haben Sie drei gute Möglichkeiten günstig zu parken. Die erste ist Garching Nord mit der Haltestelle Garching-Forschungszentrum. Hier finden Sie zahlreiche Parkplätze und die U6 fährt regelmäßig in die Stadt. Das Parken kostet Sie 0,50€ pro Tag und Sie benötigen etwa eine halbe Stunde in die Innenstadt. Ebenfalls äußerst günstig ist das Parken in Fröttmaning. Hier gibt es über 1000 Stellplätze und das Parken kostet 1€. Sie können auch von hier mit der U6 zum Goetheplatz fahren. Für diese Strecke brauchen Sie etwa 25 Minuten. Der Parkplatz Garching-Hochbrück ist sogar nur 20 Minuten von der Innenstadt entfernt und kostet 0,50€. Die Einzelfahrten in die Stadt kosten zwischen 2,70€ und 5,10€, je nach Tarifzone.



Parkplatz Wenn Sie früh dran sind und Glück haben, können Sie in Gehentfernung vom Oktoberfest parken. Auf dem Gelände des Schlacht- und Viehhofs München in der Zenettistraße 21 können Sie für eine Tagespauschale von 10€ parken. Allerdings ist dieser Parkplatz mit etwa 700 Stellplätzen relativ klein und aufgrund seiner exzellenten Lage natürlich heiß begehrt.



Parkhäuser In unmittelbarer Umgebung der Wiesn und überall in der Imnnenstadt verteilt gibt es zahlreiche Parkhäuser. Diese sind jedoch häufig sehr teuer und ebenfalls schnell ausgebucht. Überlegen Sie sich, ob es Ihnen das wert ist.



Mitfahren Eine gute Möglichkeit Geld zu sparen, ist das Bilden von Fahrgemeinschaften. Fahren Bekannte von Ihnen zur gleichen Zeit zum Oktoberfest? Oder können Sie sich mit Kollegen zusammentun? Falls weder das eine noch das andere zutrifft, schauen Sie doch mal auf einer Internetplattform für Mitfahrgelegenheiten. Dann sparen Sie sich die Parkplatzfrage komplett und fahren zudem zu einem wesentlich günstigeren Preis. Außerdem lernen Sie hier vielleicht schon die ersten Wiesn-Bekanntschaften kennen!



Wofür auch immer Sie sich entscheiden, wählen Sie unbedingt eine der oben genannten Parkmöglichkeiten. Wildparken ist zur Oktoberfestzeit absolut nicht ratsam, da die Parkwächter in Scharen unterwegs sind.