Notfalltipps zum Muttertag

Zuerst gilt es kreativ zu werden. Überlegen Sie, welche Zutaten Sie zu Hause haben. Reicht das für ein gutes Frühstück aus, oder gar zum Backen eines Kuchens, einer Torte, von Cupcakes oder Muffins? Cake-Pops sind ebenfalls eine lustige Variante. Anschließend checken Sie, welche (offenen) Geschäfte es in Ihrer Umgebung gibt. Vermutlich werden Sie auf diese drei stoßen: die Tankstelle, der Blumenladen und diverse Cafés oder Restaurants. Nun, Ihr Tag ist gerettet.

An der Tankstelle gibt es süße Leckereien wie Schokolade, im Blumenladen finden Sie den passenden Strauß und im nächstgelegenen Café können Sie – sollten Sie nicht genug Zutaten daheim haben – frühstücken, am Abend im Restaurant dinieren. Wichtig: Je früher Sie etwas kaufen und reservieren, desto besser. Sie werden nämlich nicht der/die Einzige sein, der/die Muttertag vergessen hat.

So, die Umrahmung des Tages haben Sie schon geschafft. Fehlt nur noch das dazwischen. Ein Ausflug geht immer, denn in Ihrer Umgebung findet sich bestimmt ein interessantes Ziel. Manches lässt sich auch ganz spontan planen: eine Besichtigung, ein Kinobesuch oder eine Wandertour. Zwischendrin können Sie Kaffeetrinken gehen und ein Stück Torte verspeisen.

Wer Kinder hat, kann vielleicht in einen Tier-, Wasser- oder Erlebnispark fahren und dort den Tag verbringen – vorausgesetzt, die Mutter hat Freude an einem solchen Besuch. Schließlich soll es heute nur um sie gehen.

Natürlich können Sie auch eine kleine Party veranstalten. Wenn Sie Ihr Geschenkversäumnis rechtzeitig bemerken, dann laden Sie Freunde ein und feiern Sie gemeinsam die Mütter. Jeder kann etwas zum Essen mitbringen, Sie selbst stellen Geschirr und Getränke. Dabei haben sicher auch die Kinder Spaß und können sich mit ihren Spielkameraden richtig austoben.

Das Wichtigste an diesem Tag ist der Mutter zu zeigen, dass Sie sie wertschätzen. Eine kleine Aufmerksamkeit ist nett. Zeit für Ihre Mutter und Familie jedoch unbezahlbar.