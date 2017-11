Notfalltipps erster Schultag

Morgen ist erster Schultag. Die Kleinen werden eingeschult, für alle anderen heißt es, weiter geht es in einer höheren Stufe. Wir haben ein paar Notfalltipps für Schüler und Eltern.



Was am ersten Schultag anziehen?

Fürs Einkaufen ist es eigentlich schon zu spät, jetzt kann nur noch der eigene Kleiderschrank helfen. Als Eltern des Kindes, das eingeschult wird, sollte man schick und gepflegt, jedoch nicht overdressed erscheinen. Dasselbe gilt auch für die Kinder. Mädchen können ein Kleid tragen, einen Rock und und T-Shirt oder aber eine Hose mit einem schickeren Oberteil. Jungs tragen eine Hose und ein Hemd. Bequem sollte es sein und dem Anlass angemessen. Wer nach der Feierstunde noch Bilder machen möchte, sollte darauf achten, dass Kleidungsfarbe und die des Schulranzens und der Schultüte zusammenpassen.

Beachten Sie beim Auswahl der Kleidung auch den Wetterbericht und nehmen Sie gegebenenfalls eine Jacke für Ihr Kind mit.



Was schenkt man zur Einschulung?

Ob Verwandte und Freunde dem Kind zur Einschulung etwas extra schenken oder zur Schultüte beitragen, ist unterschiedlich. Je nach Vorliebe kann man dem Kind eine Uhr, Bücher, Geld, Utensilien für die Schule oder einen Gutschein schenken. Am besten bespricht man sich zuvor mit den Eltern, sodass es nicht zu Doppelungen kommt.



Das Fest zur Einschulung

Manche Familien veranstalten ein kleines Fest zur Einschulung, bei dem Freunde und Verwandte des Kindes eingeladen werden. Entweder kann das ein Restaurantbesuch sein oder ein Fest in den eigenen vier Wänden oder – vor allem bei diesen Temperaturen – eine Gartenparty.

Da das Fest für das Kind ist, sollten sich Speiseplan und Programm auch nach ihm richten. Schließlich soll es sich wohl fühlen und einen guten Tag haben. Natürlich lässt sich diese Feier auch auf das Wochenende verlegen, an dem die Gäste wahrscheinlich mehr Zeit haben.



Was braucht man am ersten Schultag?

Während der erste Tag bei den Einschulkindern noch kein richtiger Schultag ist, sollten alle anderen Schüler Schreibzeug und Block mitnehmen. Gerade zu Beginn wird Organisatorisches geregelt, Listen für das benötigte Schulzeug ausgeteilt und ähnliches. Pausenbrot und Trinkflasche sollten nicht vergessen werden.