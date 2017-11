Muttertag: Das Fest der Alltagsheldin

Wann wird der Muttertag gefeiert?

In Deutschland ist dieser Ehrentag auf den zweiten Sonntag im Mai festgesetzt, jedoch kein anerkannter Feiertag. Dieses Jahr fällt der Muttertag auf den achten Mai. Doch das ist nicht in jedem Land so. In Polen feiert man am 26. Mai, in Indonesien am 22. Dezember und in Georgien am dritten März. Der achte Mai wird in Albanien und Südkorea ebenfalls zelebriert, jedoch werden hier beide Elternteile gefeiert beim sogenannten Elterntag. Der Vatertag findet bei uns 40 Tage nach Ostern statt, nämlich am gleichen Tag wie Christi Himmelfahrt.



Wie wird der Muttertag gefeiert?

In Deutschland wird mit der Familie oder allein gefeiert, je nach Geschenk. Manch eine möchte diesen Tag mit ihren Liebsten verbringen, für andere ist ein (alleiniger) Wellnesstag die beste Wahl.

Andere Länder, andere Sitten und andere Muttertagsgeschenke: In Japan werden traditionell rote Nelken verschenkt, weiße jedoch nicht, da diese dort bei Beerdigungen verwendet werden. Eine Muttertagskarte wird dazu oftmals überreicht. Wenn im Herbst die Regenzeit in Äthiopien einsetzt, wird dort der Muttertag gefeiert – und das mehrere Tage. Kinder besuchen ihre Familien und feiern mit ihnen zusammen.



Wer schenkt wem etwas?

Diese Frage ist klar: Natürlich wird an diesem Tag die Mutter beschenkt, um sie als Alltagsheldin zu feiern und sich für ihre Dienste zu bedanken. Viele Mütter erwarten sogar, dass man ihnen an diesem Tag ein kleines Geschenk überreicht.

Doch was ist heutzutage aus dem Muttertag geworden? Mittlerweile ist dieser Ehrentag ein regelrechtes Geschäft – vor allem mit Blumen. Die Blumenläden dürfen an diesem Tag ihre Pforten öffnen, auch wenn besagtes Datum ein Sonntag ist (außer dieses fällt mit Pfingstsonntag zusammen). Schokolade und Selbstgebasteltes werden verschenkt, Mütter bekocht oder zum Essen ausgeführt. Im Kindergarten und in der Schule wird schon Wochen vorher damit begonnen, Kleines zu basteln und herzustellen, sei es ein Herz aus Holz, auf dem „Mama“ steht, kleine Gutscheine oder ein Fensterbild (Geschenkideen finden Sie HIER).

Geschenkt wird an diesem Datum viel, doch stimmt die innere Haltung des/der Schenkenden? Die größeren und kleineren Gesten sollen hier nicht heruntergespielt werden, zeigen sie doch die Wertschätzung gegenüber der Mutter. Doch ist das Schenken aus einem Pflichtbewusstsein heraus in Ordnung? Ja, das ist es. Doch das Eigentliche, das Bewusstmachen der Mutter und deren Unterstützung und Hilfe im Alltag, sollte nicht nur am Muttertag präsent sein. Wenn wir also dieses Jahr unserer Mutter die Lieblingsblumen überreichen, dann machen wir uns ganz bewusst klar, wer da vor uns steht: unsere beste Freundin, ein wichtiger Teil der Familie – und die Heldin des Alltags!