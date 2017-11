Low Budget Party-Ideen

Der Frühling kommt und mit ihm die Feierlaune! Gründe zum Feiern zu finden ist nicht schwer, das entsprechende Fest zu finanzieren manchmal schon. Wer nicht Unmengen an Geld für die nächste Party ausgeben möchte, der kann sich von der folgenden Liste kreativer Party-Ideen inspirieren lassen.



Open Air-Kino Ins Kino gehen die meisten gerne, aber eine Feier im Kino zu veranstalten ist teuer. Eine kostengünstige Alternative ist es, das Kino einfach zuhause zu veranstalten. Im Prinzip braucht es lediglich einen Beamer, eine Leinwand, ein Verlängerungskabel und einen Platz, um diese Leinwand aufzuhängen. Hervorragend eignen sich dafür zum Beispiel Garagentore, Bäume, Hauswände und ähnliche Flächen, die groß genug sind. Befestigen Sie die Leinwand, verbinden sie mit dem Stromnetz und stellen Sie den Beamer an geeigneter Stelle auf. Wer mag stellt Stühle, Sitzsäcke, Sofas oder ähnliches auf und bereitet eine kleine Candy Bar für die Gäste vor. Beamer und Leinwand kann man sich kostengünstig leihen, wer sonst kein Geld ausgeben möchte, der fragt Freunde und Bekannte, ob sie etwas Süßes und Getränke mitbringen. Sobald es dunkel wird, kann der Spaß losgehen!



Picknick Ein Picknick hat sicherlich jeder schon einmal gemacht, zusammen mit Freunden und an einem schönen Ort kann daraus eine richtige Party werden. Jeder bringt etwas zu Essen oder Trinken mit, man breitet viele Decken und Kissen aus, hängt Lampions auf und stellt ein paar Windlichter auf – fertig ist die Feier! Besonders schön wird es, wenn man sich einen Platz mit Aussicht oder Ähnliches aussucht. In Bamberg eignen sich zum Beispiel die Pavillons im Hain, die Wiese unterhalb der Altenburg oder der Michelsberg sehr gut.



Kleidertauschparty Neue Klamotten sind teuer und nicht drin, wenn man knapp bei Kasse ist – ebenso wie eine tolle Party. Eine Kleidertauschparty verbindet die Freuden des Einkaufens mit denen einer Feier mit Freunden. Um eine solche Party zu veranstalten sollte man den Gästen rechtzeitig Bescheid geben, damit alle ihren Kleiderschrank aussortieren können. Zur Party bringt dann jeder einige ausrangierte, aber noch tragbare Teile aus seiner Garderobe mit. Schön wird es, wenn die mitgebrachten Kleidungsstücke wie in einem Geschäft arrangiert werden. Dann kann alles angerichtet und im Anschluss wie im Laden „eingekauft“ werden – nur, dass eben alles gratis ist! Mit Getränken Finger Food und einigen Gästen wird eine richtige Party daraus!



Cocktailparty mit BYOB BYOB? Diese Buchstabenkombination ist eine in Amerika geläufige Abkürzung für „Bring Your Own Booze“, also „Bring deinen eigenen Alkohol mit“. Für alle, die feiern wollen und kein Geld für teure Getränke haben, ist dies die Lösung! Organisieren Sie eine Cocktailparty, bei der der Alkohol von den Gästen mitgebracht wird. Den Rest können Sie selbst kostengünstig zusammenstellen: Häppchen kann man selbst machen, Dekoration ist leicht gebastelt und Musik kann einfach von Smartphone abgespielt werden. Mit einem Motto, wie etwa die Goldenen Zwanziger, bringen Sie Glamour in die Veranstaltung.



Kaffeeklatsch Ein Kaffeeklatsch mag erst einmal etwas altbacken und langweilig klingen, mit einem Motto (British Tea Time, Alice im Wunderland, Jane Austen, etc.) und vielen leckeren Kleinigkeiten kann es jedoch zum richtigen Fest werden. Wenn Sie kein leidenschaftlicher Bäcker sind, lassen Sie sich Kuchen , Torten und Gebäck einfach von den Gästen mitbringen. Auf einer festlich gedeckten Tafel mit Omas Geschirr, Teekannen und Sammeltassen machen sich Kuchen und Co. richtig gut. Mit selbstgebastelten Girlanden, schönen Servietten und Papierstrohhalmen können Sie Partyatmosphäre für kleines Budget zaubern.