Handlettering ist der neuste Coup in den sozialen Medien. Jeder, der etwas auf sich hält und gerne kreativ ist, lernt, wie man mit Stift und Feder schwingend tolle Schriftzüge zaubern kann. Es gibt unzählige Tutorials und Anleitungen im Netz, man braucht kaum mehr als Stift, Papier und Internet, um direkt loszulegen.



Was ist Handlettering überhaupt? Der aus dem Englischen stammende übernommene Begriff bezeichnet die Kunst des Schönschreibens. Die Buchstaben werden nicht einfach geschrieben, sondern kunstvoll gezeichnet. Hierbei wird grob zwischen vier verschiedenen Arten des Letterings unterschieden: Handlettering, Brush Lettering, Calligraphy und Faux Calligraphy. Die unterschiedlichen Techniken grenzen sich vor allem durch die Utensilien ab. Handlettering wird grundsätzlich mit einem Stift fabriziert. Die Schriftwerke werden meist mit Bleistift vor- und mit Filzstiften oder speziellen Lettering-Stiften nachgezeichnet. Beim Brush Lettering verwendet man, wie der Name schon verrät, einen Pinsel (oder Pinselstift). Die Buchstaben werden mit Tusche oder (Aquarell-)Farben richtiggehend gemalt. Bei den Kalligraphie-Varianten werden traditionell Feder und Tusche benutzt und man legt großen Wert auf ein gleichmäßiges Schriftbild. Faux Calligraphy dient zur Übung, bevor man sich an die echte Kalligrafie wagt. Es darf mit Bleistift vorgezeichnet und im Großen und Ganzen etwas unordentlicher werden.



Wie lerne ich das? Die bereits erwähnten Tutorials und Videos rund um das Thema Lettering sind eine große Hilfe. Frei zugänglich und kostenlos können auf Youtube tausende Anleitungen gefunden werden, die Schritt für Schritt erklären, wie man wunderschöne Schriftkunstwerke zaubert. Zudem gibt es eine gute Auswahl an Literatur zum Thema und zahlreiche Websites. Mittlerweile werden sogar schon Kurse angeboten. Eine Vorreiterin der Lettering-Bewegung ist Tanja Cappell, den meisten wahrscheinlich als Frau Hölle bekannt. Sie reist quer durch Deutschland, leitet Lettering-Workshops und verbreitet das geschriebene Wort unter allen, die begeistert Stift und Pinsel schwingen.



Wofür braucht man das? Besonders praktisch ist die Fähigkeit des Letterings, wenn man spontan eine schöne Grußkarte braucht. Ein Zitat, ein schöner Spruch oder ein kurzes „Happy Birthday“ auf Kraftpapier gelettert ergeben eine kostengünstige und individuelle Alternative zur gekauften Karte. Aber auch für Einladungen, Platzkärtchen, Poster, Briefe und Ähnliches ist Lettering toll geeignet. Im Moment ist selbst-geletterte Papeterie ein absolutes Must-have auf Hochzeiten.