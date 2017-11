Last Minute-Geschenke

Weihnachten steht kurz bevor, doch manch einer ist immer noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk. Wir haben hier ein paar Last Minute-Ideen.



Überlebenskiste für die Feiertage

Eine solche Kiste wird bei der Freundin gar nicht schlecht ankommen. Man benötigt lediglich eine Kiste (beispielsweise einen schön beklebten und verzierten Schuhkarton) und Süßigkeiten, Zeitschrift, Buch und Dvd. Je nach Budget ist der Inhalt variabel. Die Kiste sollte jedoch Dinge für einen gemütlichen Abend bereithalten, also gerne auch Kuschelsocken und Teebeutel.



Bemaltes Porzellan

Einfarbiges Geschirr und ein Porzellan-Marker – schon kann es losgehen! Oma liebt Blumen, die Tante Katzen und der Cousin Autos? Alles kein Problem bei dem passenden Motiv. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.



Gutschein

Bestimmt ein Klassiker, jedoch manchmal gern gesehen. Stellen Sie unbedingt sicher, dass der/die Beschenkte auch in dem Geschäft normalerweise einkauft. Ansonsten lieber Geld schenken. Das ist meist sowieso die bessere Variante, da der/die Beschenkte somit das kaufen kann, was gefällt.



Lesekiste

Ihre Freundin oder Ihr Freund ist der totale Bücherwurm? Wie wäre es dann mit einer eigenen Bücherkiste. Dazu benötigen Sie eine Holzkiste, die nicht zu klein ist, und natürlich Bücher. In Antiquariaten oder online finden Sie gebrauchte Exemplare, die Sie dann als Zusatz in die Kiste geben können. So hat der/die Beschenkte alle Klassiker auf einen Blick parat. Auch für Kinder eine gute Idee.



Zeitschriften-Abo

Eine andere Möglichkeit ist ein Zeitschriften-Abo. Diese lassen sich schnell online bestellen und der/die Beschenkte kann sich über das ganze Jahr hinweg freuen.



Selbstgemachtes

Oftmals ist Selbstgemachtes nicht nur sehr persönlich, sondern auch schnell vorzubereiten. Dabei kann es sich von Gebackenem bis hin zu Fotokalendern oder Deko-Artikeln handeln.



Reiseliteratur

Ihre Bekannten planen bereits den nächsten Urlaub? Dann haben sie bestimmt nichts gegen ein bisschen Einstimmung. Entweder schenken Sie einen Reiseführer – solange Sie sicher sind, dass die Freunde noch keinen besitzen – oder ein Buch mit Reisereportagen und/oder Erfahrungsberichten. Für Reisende bestimmt ein Genuss.