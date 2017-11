Kürbisse schnitzen gehört fest zum Halloween-Feiern dazu. Selbst wenn man selbst keine Party veranstaltet, ist es dennoch schön, vor der Haustür oder auf der Terrasse eine leuchtende Kürbislaterne stehen zu haben. Doch neben dem klassischen Aushöhlen haben wir noch ein paar andere kreative Ideen für die Dekoration mit Kürbissen gefunden.



Schnitzen mit Pfiff Die klassische Kürbisfratze mit Schlitzaugen und gezacktem Mund kennt jeder – wagen Sie sich doch einmal an etwas Komplizierteres! Wer sich das Schnitzen freihand nicht zutraut, der kann ganz einfach Vorlagen im Internet suchen, diese ausdrucken, als Schablonen ausschneiden und mit Filzstift auf den Kürbis übertragen. So gelingen Ihnen auch schwierigere Gesichter ohne Mühe.



Kürbisopfer Auch witzig und aufgrund des angedeuteten Kannibalismus furchtbar passend zu Halloween: ein geschnitzter Kürbis, der einen kleineren Kürbis in seinem aufgerissenen Mund hat. Schnitzen Sie einen größeren Kürbis und platzieren Sie einen kleineren (Zierkürbisse eignen sich hier hervorragend, da sie sich auch farblich abheben) in seinem Mund. Besonders eindrucksvoll und gruselig ist es, wenn Sie dem kleinen Kürbis ein leidendes oder gar schreiendes Gesicht verpassen.

Sie sollten lediglich aufpassen, dass der kleine Kürbis nicht in die Brennzone des Teelichtes oder der Kerze hineinragt.



Bunter Halloweenspaß Das Schnitzen von Kürbissen mit Kindern geht aufgrund der Notwendigkeit eines mehr oder weniger scharfen Messers erst ab einem gewissen Alter. Damit sich die Kleinen nicht langweilen, stellen Sie Acrylfarben bereit und lassen Sie die Kids wild drauflos malen! Bunt bemalte Kürbisse machen sich wunderbar in der Herbstdeko und können nach Halloween auch noch gegessen werden, wenn man Sie vor dem Verzehr schält. Außerdem halten sich die Kunstwerke etwas länger als ihre ausgehöhlten Pendants.



Minimalistische Deko Wem orange Kürbisse und Buntes nicht so ganz in den Kram – oder zur Deko im Haus – passen, der kann den Kürbis ganz einfach in ein stylisches Deko-Objekt verwandeln: Lackieren Sie Kürbisse unterschiedlicher Form und Größe weiß. So fügen sich die Kürbisse auch in cleanen Minimalismus perfekt ein.



