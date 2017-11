Kostümideen für Halloween

Bald steigen sie wieder, die Halloween-Partys. Zeit, sich Gedanken um das passende Outfit zu machen. Wir haben ein paar Tipps.



Kostüme für Frauen

Je nach Geschmack kann man sich schaurig-schön oder lustig anziehen. Zu erster Kategorie gehören Outfits wie die einer Hexe, eines Zombies, einer Mumie oder eines Skeletts. Gerade letzteres hat man vergangenes Jahr sehr häufig gesehen, auch auf sozialen Plattformen. Weiß grundierte Gesichter, schwarz umrandete Augen und zugenähte Münder. Manchmal war auch nur eine Gesichtshälfte mit Farbe gestaltet.

Dabei muss es nicht immer die schockende Variante sein. Lustige und einfallsreiche Kostüme können ebenfalls gewählt werden. Dazu zählen beispielsweise Mary Poppins- oder Feen-Verkleidungen. Aber es darf durchaus auch richtig ausgefallen sein. Wie wäre es mit einer Kostümierung als Diskokugel oder Pommes Frites-Schachtel?



Kostüme für Herren

Zombies, Skelette und Co. können natürlich auch Männer tragen. Ein gruseliger Zwerg oder ein gefährlich wirkender Clown sind ebenfalls Möglichkeiten. Wer es nicht so schaurig mag, kann auch als Pirat à la Jack Sparrow gehen oder einen Monsterhasen darstellen. Auch Comic-Helden oder Fantasiewesen wie ein Minotaurus sind passende Verkleidungen.



Kostüme für Kinder

Die Kleinsten haben es bei der Kostümierung eigentlich am einfachsten, denn an ihnen sieht so gut wie alles süß aus. Gewählt werden darf das, was gefällt. Ob zarte Fee, Skelett oder doch lieber Prinzessin – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Krümelmonster und Gespenster wie Hui Buh sind ebenfalls erlaubt. Süß ist es auch, wenn ein Kürbis- oder ein Muffin-Kostüm gewählt wird, eine Popcorn-Schachtel oder ein Smiley.



Kostüme für Paare und Familien

Manchmal geht die ganze Familie auf eine Halloween-Party. Besonders schön ist es dann, wenn man ein gemeinsames Thema hat und sich dementsprechend kleidet.

Sind Mutter und Tochter oder vier Freundinnen unterwegs, gehen beispielsweise Serien-Themen gut: Die Gilmore Girls oder die Golden Girls könnten einen Auftritt haben. Bei gemischten Gruppen eignet sich eine Nachstellung von Vampire Diaries. Charaktere aus Alice im Wunderland lassen sich ebenfalls gut als Familie nachahmen.

Fred Feuerstein und seine Lieben geben auch ein Thema ab, vor allem wenn man nicht auf der Suche nach einer gruseligen Verkleidung ist. Die Simpsons oder 101 Dalmatiner sind weitere Möglichkeiten.