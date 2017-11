Kostenlos Parken in Bamberg

Ein ausgedehnter Einkaufsbummel in der Stadt kann ohne Weiteres acht Euro Parkkosten verursachen. Acht Euro für die Sie nichts bekommen haben, als einen Parkplatz. Parken Sie das nächste Mal auf einem der vielen kostenlosen Parkplätze in Bamberg und kaufen Sie sich sechs Kugel Eis oder eine Pizza für die gesparten acht Euro!

Weidendamm

Am Weidendamm gibt es neben den Anwohnerparkplätzen eine große Menge kostenloser Stellplätze. Fahren Sie den Weidendamm ruhig ganz ab, denn selbst wenn alles voll aussieht, ist oft noch ein Parkplatz zwischendrin frei. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie nicht auf den Anwohnerparkplätzen parken! Vom Weidendamm aus kann man bequem und in maximal zehn Minuten an der Georgendammhalle vorbei durch die Kleberstraße in die Stadt laufen.

P+R Fuchsenwiese

Die Fuchsenwiese liegt etwas oberhalb der Stadt zwischen Kaulberg und Klinikum. Der große Schotterplatz bietet eine große Auswahl an Stellplätzen und ist eigentlich nie voll besetzt. Der Vorteil: das Parken kostet nichts und Sie können entweder mit dem Bus in die Stadt fahren oder einen kleinen Spaziergang hinunter machen. Zu Fuß ist man in etwa 20 Minuten in der Innenstadt, mit dem Bus sind es zehn.

Hain

Im Hain haben Sie verschiedene Möglichkeiten zum Parken. Die erste ist der Parkplatz vor dem Bootshaus. Hier dürfen Sie mit Parkscheibe vier Stunden kostenfrei parken. Die Stadt ist bequem zu Fuß erreichbar, Sie haben die Wahl zwischen dem Spaziergang durch den Stadtpark oder durch die Hainstraße vorbei an den herrschafftlichen Stadtvillen.

Etwas weiter hinten am Heinrichsdamm gelegen ist ein weiterer großer Parkplatz, der ebenfalls kostenfrei ist. Außerdem gibt es in den vielen kleinen Querstraßen des Hain-Wohngebietes zwischen den Anwohnerparkplätzen öffentliche Stellplätze. Diese finden sich zum Beispiel in der Amalienstraße.

Kurzparken

An vielen Stellen in der Innenstadt dürfen Sie mit Parkscheibe zwei oder drei Stunden parken. Dazu gehören beispielsweise die Parkplätze an der Oberen Pfarre oder an der Stephanskirche. Beide Parkplätze sind in der Altstadt und in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt.

Innenstadt

Direkt in der Stadt finden sich ebenfalls einige Stellen, an denen Sie unbegrenzt kostenlos parken dürfen. Das gilt für die Ludwigstraße und auch für die Dr.-von-Schmitt-Straße. Hier gibt es an der Straße entlang eine Reihe kostenfreier Parkplätze und Sie können innerhalb von zehn Minuten ins Stadtzentrum laufen.