Ideen zum Muttertag

Die Kinder bereiten das Frühstück für Mama, nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen zuhause – so sieht der klassische Muttertag bei vielen aus. Wie wäre es stattdessen mal mit etwas anderem? Hier ein paar Alternativen.



Ein feines Muttertags-Dinner im La Villa Auf selbstgemachtes Frühstück und Kaffeeklatsch zuhause kann am Muttertag ruhig mal ein exklusives Dinner für Mama folgen. Das Restaurant La Villa bietet allen Müttern am 08. Mai 2016 ein köstliches 4-Gang-Menü inklusive einer kleinen Überraschung. Ein gutes Geschenk und ein fabelhafter Abschluss für einen wundervollen Muttertag.

08. Mai 2016

Reservierung notwendig, 45€ pro Person



Klassik im Kreuzgang Mitglieder der Bamberger Symphoniker laden zu einem „Haydn Spaß“ im Kreuzgang des Karmelitenklosters zu Bamberg ein. Beginnen Sie den Muttertag mit einem musikalischen Gaumenschmaus.

08. Mai 2016, 11:00 bis 12:00 Uhr

Karten im Vorverkauf 12€



Muttertags-Kochkurs Die VHS Bamberg bietet einen Kochkurs für Männer mit Ihren Kindern, Enkeln, Nichten oder Patenkindern (zweite bis achte Klasse) an, in dem gemeinsam ein Muttertags-Menü geplant, vorbereitet und gekocht wird. Ideal eignet sich dieser Kurs für alle, die Mama am Muttertag mit einem köstlichen selbstgemachten Essen überraschen wollen und noch nicht genau wissen, wie man das bewerkstelligt.

30. April 2016, 10:00 bis 13:00 Uhr

Anmeldung nötig, 15€ pro Teilnehmerpaar



Besuch der Landesgartenschau in Bayreuth Warum nicht eine ganze Ausstellung voller Blumen anstatt des herkömmlichen Muttertags-Straußes? Die Landesgartenschau in Bayreuth fährt einiges an Attraktionen und Sehenswürdigkeiten auf, die einen Besuch lohnen - da freut sich nicht nur Mama.

Eintritt für Erwachsene 16€.



/> Burgenfest Bad Berneck Unternehme Sie eine kleine Zeitreise zurück ins bunte Treiben eines mittelalterlichen Marktes! Zum sechsten Mal findet nun schon das Bad Bernecker Burgenfest in den Burgruinen und der Ruinenkapelle statt. Erleben Sie ein Ritterturnier, Theaterstücke auf der Freilichtbühne, einen Einblick ins mittelalterliche Leben und vieles mehr.

07. und 08. Mai 2016, 11:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt frei



Murder Mystery Dinner Nürnberg Das interaktive Krimidinner ist eine spannende Alternative zum herkömmlichen Muttertags-Essen. Schlüpfen Sie in eine Rolle, lösen Sie einen kniffligen Fall und essen Sie dabei ein feines Menü.

08. Mai 2016, ab 19:00 Uhr

Tickets 85,90€