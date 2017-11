Hochzeitsmesse Hirschaid

Am Sonntag präsentieren Ihnen zahlreiche Hochzeitsexperten Trends rund um den schönsten Tag im Leben und sparen nicht mit Tipps. Dieses Hochzeitserlebnis bietet jedem Brautpaar die Möglichkeit, sich umfangreich zu informieren und durch das aufwändige Programm toll unterhalten zu werden. Lassen Sie sich von den Modenschauen von Weber Moden aus Schwürbitz/Landkreis Lichtenfels verzaubern sowie von Fachvorträgen und Workshops überzeugen. Die Hochzeitsmesse findet von 12 bis 18 Uhr im Energiepark, Leimhüll 8, statt.



Verkauf

Da der Verkauf auf der Hochzeitsmesse zugelassen ist, darf sich das Brautpaar auf viele Schnäppchen freuen. Es werden Modekollektionen für Braut, Bräutigam und Gäste in großer Auswahl und zu tollen Konditionen präsentiert.

Hochzeitsdeko, Einladungskarten und Trauringe werden ebenso angeboten wie zahlreiche Geschenkideen und vieles mehr. Lassen Sie sich inspirieren von den neuesten Trends bezüglich Frisur und Make-up und informieren Sie sich über Fotografen, Hochzeitstorten und -locations. Ein weiteres Highlight stellt das abwechslungsreiche Programm mit zahlreichen Künstlern dar. Nehmen Sie sich Zeit, um sich von den vielen Anregungen inspirieren zu lassen. Es bleiben keine Fragen offen, verspricht der Veranstalter "Just Married". Für jeden wird etwas geboten, nicht nur fürs Brautpaar, sondern auch für die Eltern, die Trauzeugen oder die beste Freundin.



Ein Ticket, viele Messen

"Just Married" gilt als einer der größten Hochzeitsmessen-Veranstalter Deutschlands und organisiert mehr als zehn Hochzeitsmessen pro Jahr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Der Clou: Das Eintrittsticket ist ohne Aufpreis auch gültig für weitere Just Married-Hochzeitsmessen der Saison 2016/2017, z. B. am 20. November in der Alten Orangerie in Rödental, am 15. Januar in der Volksbank Eventhalle in Forchheim sowie am 20./21. Januar in der Meistersingerhalle Nürnberg. "Just Married" legt bei seinen Hochzeitsmessen viel Wert auf verschiedene Programmpunkte sowie unterschiedliche Aussteller. Es lohnt sich also der Besuch von mehreren Messen. In Hirschaid stehen für Gäste mit Pkw ausreichend kostenlose Parkplätze des Energieparks zur Verfügung. In nur drei Gehminuten ist der Bahnhof erreicht.

Weitere Termine und nähere Informationen unter www.just-married.de, Tel. 0921/7867437.