Herbstferien ist Bastelzeit

Die Herbstferien nähern sich in großen Schritten. Kinder freuen sich besonders auf die freie Zeit, in der sie ihrem Hobby nachgehen und Freunde treffen können. Im Folgenden gibt es ein paar Bastelideen, um der kreativen Ader wieder einmal freien Lauf zu lassen.



Laterne

Im November stehen wieder die Laternenumzüge an. Die Herbstferien sind also die perfekte Zeit, um eine eigene Laterne zu basteln. Lediglich Kleber, Transparentpapier, eine Schere, Tonpapier, ein Stückchen Draht und ein batteriebetriebener Laternenstab sind nötig. Anleitungen finden Sie zahlreiche im Netz, ältere Kinder können auch eine Teelichthalterung mit entsprechender Kerze in ihrer Laterne anbringen.

Tipp: Nach dem Umzug muss die Laterne keineswegs entsorgt werden. Sie müssen lediglich den Draht und den Stab abmontieren, dann können Sie das Licht – vorausgesetzt Ihre Laterne hat einen geraden Boden – auch auf dem Tisch leuchten lassen.



Windlicht im Glas

Eine schöne Herbstdekoration ist das Teelicht im Glas. Dazu nötig sind Glas (beispielsweise ein altes Marmeladen- oder Honigglas), Transparentpapier und Bastelkleber. Das Transparentpapier kann man entweder in gewünscht Formen schneiden oder in kleine bunte Stücke zerreißen. Diese werden dann mit dem Kleber auf dem Glas befestigt. Stellen Sie nun ein angezündetes Teelicht in das Glas, wirft es ein buntes Licht und schafft Gemütlichkeit.

Tipp: Diesen Bastelvorschlag kann man übrigens an die verschiedenen Jahreszeiten anpassen. Ausgeschnittene Sterne, die sich auf dem Glas überlagern, in den Farben Rot und Gelb zaubern eine weihnachtliche Stimmung. Hasen können das Glas zu Oster zieren und Blumen im Sommer.



Tiere aus Salzteig

Salzteig lässt sich ganz leicht aus Mehl, Salz und Wasser herstellen (Achtung: Für den Verzehr nicht geeignet!). Daraus können Sie dann die unterschiedlichsten Sachen formen, die Sie nur im Backofen haltbar machen müssen. Danach können sie noch bemalt werden.

Tipp: Weihnachtsdekoration wie eine Krippe lässt sich auf diese Weise selbst herstellen. Kinder können helfen, die Tiere, Maria und Josef, die Krippe mit dem Jesuskind und den Stern zu formen. Erweitert werden kann das Ganze durch die heiligen drei Könige und die Hirten mit ihren Schafen.



Kartoffeldruck

Erinnern Sie sich noch an den Kindergarten, in dem Sie unter anderem den Kartoffeldruck ausprobierten? Kindern macht das auch heute noch eine Freude. Ab besten besorgen Sie T-Shirts oder Taschen, die die Kleinen bedrucken und bemalen dürfen. Dann brauchen Sie nur noch Kartoffeln, ein Messer (Achtung: Bei kleinen Kindern die Motive schon vorher einschnitzen) und entsprechende Farbe – und schon kann es losgehen. Auch für einen Kindergeburtstag gut geeignet. Achten Sie nur darauf, dass Sie den Tisch abdecken, wenn die Kleinen kreativ werden.



Karten gestalten

Der nächste Geburtstag kommt bestimmt – oder Weihnachten. Aus Tonkarton oder -papier falten und schneiden Sie eine Karte. Die Farbe können Sie hierbei ganz nach Ihren Wünschen wählen und sollte dem Anlass angemessen sein. Anschließend verzieren Sie diese mit Schriftzügen, Washi Tape, Bildern, Motiven und/oder Fotos. Zum Schluss schreiben Sie noch eine Widmung und/oder Glückwünsche in die Karte. Kindern müssen Sie eventuell hierbei helfen.

Tipp: Im Herbst lassen sich bei dieser Bastelidee auch gut getrocknete und gepresste Blätter verwenden.



Adventskalender basteln

Die Weihnachtszeit ist nicht mehr lange entfernt, ein Adventskalender muss also her. Wer es etwas individueller mag, der kann sich einen eigenen basteln. Das geht ganz leicht. Klorollen, Tonkarton, alte kleine Schachteln und Ähnliches kann gut verwendet werden, um daraus süße Schachteln zu bauen, die dann von den Eltern befüllt werden können. Holen Sie sich im Internet etwas Inspiration und Sie werden Weihnachten gar nicht mehr abwarten können.

Tipp: Diese Bastelidee ist übrigens nicht nur für Kinder geeignet. Auch der/die Partner/in, die Grußmutter oder der Bruder freuen sich bestimmt über einen eigens gestalteten Kalender mit individuellen Türchen.