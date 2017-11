Herbst, und nun?

Früh morgens ist es noch dunkel, der Regen prasselt öfter ans Fenster und die Temperaturen, was soll man sagen, haben sich zumindest gefühlt Richtung Eiszeit verschoben. Der Herbst ist zwar da, aber nicht für jeden so erfreulich. Vorbei ist es mit Sommerkleidung und den Tagen am Baggersee. Stattdessen ist Einmummeln angesagt. Doch das ist nichts Schlimmes. Mit unseren Tipps wollen Sie den Herbst noch etwas länger haben.

Die bunten Blätter wehen nun im wahrsten Sinne des Wortes von den Bäumen und wenn die Sonne dazu scheint, leuchten sie in den unterschiedlichsten Farben. Zeit, die Kamera herauszuholen und einen ausgedehnten Waldspaziergang zu machen. Auch der Hain in Bamberg ist eine gute Möglichkeit, die frische Luft nach dem Regen einzuatmen und mit der Kamera die Sonnenstrahlen und bunten Farben einzufangen.

Wer sowieso schon unterwegs ist, sollte eine Tasche mitnehmen und die Augen offen halten. Kastanien, bunte Blätter und Co. kann man ausgezeichnet zum Basteln verwenden. Daraus lassen sich Figuren, Gestecke, Kränze und Collagen herstellen. Erinnern Sie sich noch an die Kastanien-Männchen, die Sie in Ihrer Kindheit mit Zahnstochern gebastelt haben?

Ganz wie ein Kind dürfen Sie sich auch beim Drachensteigen fühlen. Danach geht es dann nach Hause, zu einer schönen warmen Tasse Tee und selbstgebackenem Kuchen. Denn das ist der Herbst eben auch: ein Schleckerparadies und die erste Vorbereitung auf die kulinarische Weihnachtszeit.

Wenn der Regen mal wieder ans Fenster peitscht und man keine Lust hat, nach draußen zu gehen, dann kuschelt man sich am besten in eine Decke und schreibt. Was genau? Entweder eine Bücherliste, die man zu dieser Jahreszeit perfekt abarbeiten kann, oder einen Brief an sich selbst und Freunde. Man gönne sich einmal einen Social Media-freien Tag. Dieser lässt sich auch perfekt nutzen, um einen Serien-Marathon zu machen oder in Erinnerung an den letzten Urlaub zu schwelgen. So lässt sich beispielsweise ein Fotoalbum gestalten – oder man plant gleich den nächsten Kurztrip.

Herbst und Winter heißen nicht gleich Urlaubsverbot. Selbst wenn man kein Ski-Fan ist, gibt es dennoch tolle Reiseziele in dieser Jahreszeit. Ein paar Beispiele finden Sie hier.

An Sonntagen ist auch die perfekte Zeit, um seinen Kleiderschrank auf Vordermann zu bringen. Bye-bye Tops, hallo Strickpullis. Außerdem macht es Spaß, bei einer guten Tasse Tee Zeitschriften nach den neuesten Trends zu durchforsten und im Internet nach Regenkleidung und süßen, farbenfrohen Gummistiefeln zu durchforsten. Ein leuchtender großer Regenschirm rundet das Ganze noch ab. Dann macht es auch Spaß, bei üblem Wetter nach draußen zu gehen.

Wenn man schon beim Aussortieren ist, kann man seinen Kleiderschrank auch gleich sichten. Was kann weg, was muss noch rein? Strickpulli zu Tüllrock, Pelzmantel zur Fetzenjeans? Nur zu. Außerdem kann man endlich einmal wieder seinen Hut herausholen. Dieser schützt bei schlechtem Wetter. Nur bei Windböen ist er nicht ganz so praktisch. Eine kleine Kleidertauschparty ist auch eine gute Möglichkeit, seine Garderobe etwas aufzupeppen.

Wer sagt, dass man erst an Halloween eine Party feiern kann? Auch jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sich mit Freunden zu treffen und ein kleines Fest auf die Beine zu stellen. Als Dekoration können Kastanien und bunte Blätter dienen, zum Essen gibt es Saisonales mit Pilzen, Maronen und Fleisch. Genießen Sie in diesem Sinne die farbenfrohe Jahreszeit mit Herbstlaub, Wind und jeder Menge gemütlicher Stunden! Sich Zeit nehmen für die schönen und wertvollen Dinge im Leben, das ist nun unser Motto!