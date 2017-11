Halloween-Filme

Spitze Hüte, schaurige Knopfaugen, ein geköpfter Rächer und wankende Zombies – all das passt ganz wunderbar zur gruseligsten Nacht des Jahres. Wir haben Filme herausgesucht, die Sie in Halloween-Stimmung bringen.



Halloweentown Die Halloweentown-Reihe rund um die junge Hexe Marnie Piper dürfte den meisten bekannt sein, da die Filme rund um den 31. Oktober jährlich im Fernsehen gezeigt werden. Falls Sie es bisher versäumt haben, sich diese anzusehen, tun Sie es unbedingt dieses Jahr! Die bezaubernde Marnie löst gemeinsam mit ihren magischen Freunden spannende Rätsel und verzwickte Probleme. Eine Mischung aus Komödie und Kinderkrimi mit fantasievollen Kostümen und liebevoll zusammengestellten Sets – unterhaltsam für Groß und Klein.



The Addams Family Diese Familie ist Kult! Morticia und Gomez Addams und ihre schrägen Kinder Wednesday und Pugsley sind der Inbegriff des Gruselspaßes und bereichern mit ihrem trockenen pechschwarzen Humor jeden Halloweenabend. Ob Sie nun gemeinsam mit den etwas merkwürdigen Kindern ins Feriencamp fahren oder Fester auf amourösen Umwegen begleiten – die Addams Family ist herrlich komisch.



Sleepy Hollow Definitiv nichts für Kinder ist Tim Burtons Meisterwerk Sleepy Hollow. Johnny Depp und Christina Ricci brillieren in den beiden Hauptrollen und entführen den Zuschauer in das düstere Dörfchen Sleepy Hollow. Wir schreiben das Jahr 1799 und ein unheimlicher Killer mordet Dorfbewohner, indem er sie köpft. Johnny Depp spielt den aus London strafversetzten Police Constable Ichabod Crane und ermittelt in der grausamen Sache. Unterstützt (und verzaubert) wird er dabei von der charmanten und umwerfend schönen Katrina Anne van Tassel. Das schaurige Motto des absolut sehenswerten Films: Es werden Köpfe rollen.



Frankenweenie Dieser Film bezaubert vor allem durch seinen verspielten, dennoch aber düsteren Stil. Tim Burton, Meister der bizarren Filmkunst, liefert hier ein filmisches Schmankerl für die ganze Familie. Die Story dreht sich um den kleinen Victor und seinen Hund Sparky, der durch einen schrecklichen Unfall stirbt. Victor ist verzweifelt und entwickelt einen verrückten Plan, um seinen besten Freund zurückzukriegen. Spannung von Anfang bis Ende und herzzereissende Charaktere – ein Muss für den Halloweenabend.



Coraline Die Geschichte der elfjährigen Coraline, die mit ihren Eltern aufs Land zieht ist sowohl kurios als auch mitreißend und unheimlich. Die Charaktere sind fantasievoll und detailverliebt gestaltet, der Plot ist kreativ und außergewöhnlich. Tauchen Sie ein in Coralines Welt(en) und erleben Sie ihr blaues Wunder. Und einen Springmäusezirkus.