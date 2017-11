Geschenktipps für Oma und Opa

Für Oma und Opa die passenden Geschenke zu finden, ist meist am schwierigsten. Oft wird bei einer Nachfrage nur mit „Wir haben alles und brauchen nichts!“ geantwortet. Das macht jedoch die Suche nach einem geeigneten Präsent nicht einfacher. Wir haben ein paar Ideen, damit Sie auch den Großeltern an Heiligabend eine Freude machen können.



Reise

Ein Kurztrip in eine Stadt oder ein Wellness-Wochenende: Wenn die Großeltern noch fit sind, freuen sie sich bestimmt über solch ein Geschenk. Eine Alternative ist ein gemeinsamer Ausflug mit Ihnen.



Wolle oder Stoff

Oma näht und strickt gerne? Dann schenken Sie ihr doch etwas Passendes für ihr Hobby. Materialien eignen sich hier besonders.



Konzertkarten

Opa steht auf Klassik? – Dann her mit einer Konzertkarte. Wem das zu wenig ist, kann zu den Karten auch noch einen Gutschein für ein gemeinsames Abendessen mit Oma legen. Dann werden die Großeltern bestimmt einen schönen Abend genießen können.



Abo

Oma werkelt gerne im Garten, während Opa sich für Modelleisenbahnen interessiert? Wie wäre es dann mit einem Zeitschriften-Abo? Hierbei können sich die Großeltern über die neuesten Trends informieren.



Bücher

Zwar nicht das originellste Geschenk, jedoch eine gute Idee, wenn man sicher ist, dass der Titel sowieso auf der Leseliste der Großeltern steht.



Schallplatten

Opa hat noch einen Plattenspieler und hört am Wochenende gerne seine alten Schallplatten? Dann schenken Sie ihm doch eine zu Weihnachten. Wer kein Platten-Geschäft in der Nähe hat, der wird bestimmt im Internet fündig.



Selbstgestaltetes Kochbuch

Oma hat Rezepte, die sie auf verschiedenen Zetteln notiert hat? Dann schenken Sie ihr doch ein geeignetes Utensil. Das kann entweder eine Box sein, in der sie auf vorgefertigten Karten ihre Rezepte noch einmal sauber notieren kann. Oder Sie gestalten ein Kochbuch selbst, indem Sie die bereits vorhandenen Rezepte noch einmal säuberlich abschreiben oder -tippen. Sie können das Sammelsurium auch noch ergänzen und zudem schön verzieren.



Fotogeschenke

Ein Fotokalender ist zwar klassisch, jedoch freuen sich Großeltern über ein selbstgestaltetes Geschenk meist besonders. Das kann ebenso ein Fotobuch sein, in das Sie Bilder mit Kindern und Enkeln und vielleicht zusammen erlebten Ereignissen arrangieren. Über solch ein Präsent freut sich bestimmt jeder!