Geschenkideen zum Vatertag

Theoretisch sind Geschenke zum Vatertag unnötig, da man Papa an jedem Tag des Jahres wertschätzt und beschenkt. Theoretisch. Wer Papa am Vatertag trotzdem ein schönes Geschenk überreichen möchte, der findet hier einige Anregungen.



Bacon-Zahnpasta Das klingt wahrscheinlich nur dann gut, wenn man ein echter Bacon-Liebhaber ist. In diesem Fall ist Bacon-Zahnpasta dann aber eine wahre Offenbarung! Wer kennt das nicht: Auf ein leckeres Essen mit knusprigem Speck folgt das Zähneputzen und der ernüchternde sterile Geschmack herkömmlicher Zahnpasta. Die Lösung ist Zahnpasta mit Bacon-Geschmack.



App-gesteuerter BB-8 Alle Star Wars-Fans werden jetzt die Ohren spitzen: Es gibt einen Droiden, der per App mit dem Smartphone oder dem Tablet gesteuert werden kann! Das ideale Spielzeug für Männer, die gerne Star Wars mögen und sich für technischen Schnickschnack begeistern können.



Todesstern-Eiswürfelformen Ebenfalls für Star Wars-Begeisterte sind die Eiswürfelformen im Todesstern-Design. Elastische Silikonformen, die Eis-Todessterne zaubern. Ein Hingucker auf Partys und ein witziges Accessoire für den Feierabend-Cocktail.



Abo der Zeitschrift „Beef“ „Beef“ ist ein Männermagazin, das sich thematisch abhebt: Es geht um Fleisch. Das Blatt behandelt alles, was den kochenden beziehungsweise grillenden Mann interessiert, und eignet sich dann für Papa, wenn auch er ab und an mit Freude am Herd/Grill steht.



Burger-Presse Passend zum „Beef“-Magazin passt eine Burger-Presse, mit der Mann die perfekten Burger-Patties herstellen kann. Die Presse gibt es in verschiedenen Ausführungen, von simplen aus Plastik bis hin zur edlen Variante aus Edelstahl.



Kicker aus Karton Ein herkömmlicher Kicker ist teuer, nimmt viel Platz weg und ist zu schwer, um ihn einfach hin und her zu räumen – ganz anders ist dieser Kicker aus Karton. Neben den offensichtlichen Vorteilen (günstig, Leichtgewicht, einfacher Zusammenbau) bietet dieser Fußballtisch noch weitere: Er kann individuell gestaltet werden und bringt oftmals praktische Gadgets wie einen Getränke- oder Smartphone-Halter mit sich.



Räuchertonne Vor allem für die Angler unter den Vätern ist so eine Räuchertonne ein praktisches Geschenk. Welch ein Luxus, wenn der Fang direkt aus dem Setzkescher in die Räuchertonne kann und man im Anschluss selbst geräuchterten Fisch genießen kann! Aber auch Wurst und Fleisch können in einer Räuchertonne zubereitet werden. Im Baumarkt gibt es tragbare Räuchertonnen ab etwa 40 Euro.