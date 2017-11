Geschenkideen für die beste Freundin

Jedes Jahr fragt man sich ein paar Wochen vor Weihnachten, was man der betroffenen Person zum Frohen Fest schenken soll. Im ersten Teil unserer Serie rund um Geschenkideen geht es um das passende Weihnachtsgeschenk für die beste Freundin.

Wer unter dem Jahr schon genau hinhört, kann vielleicht die Sorge um das passende Weihnachtsgeschenk vermeiden. Oft äußern sich die besten Freunde bei einer gemeinsamen Unternehmung.

DIY-Geschenke sind meist persönlich und individuell. Wer des Letterings mächtig ist, kann hier ganz tolle Dinge erstellen: Porzellan mit eigenem Schriftzug, selbstgestaltete Visitenkarten oder ein Spruch in einem Bilderrahmen. Fotobücher oder -kalender sind zwar der Klassiker, aber deswegen nicht weniger schön.

Bei selbstgenähter Kleidung oder Accessoires sollten Sie darauf achten, dass das Stück auch zum Stil Ihrer Freundin oder Ihres besten Freundes passt. Schließlich soll sie es auch tragen. Schal, Mütze und Socken sind nicht besonders originell, der ein oder andere freut sich vielleicht dennoch darüber. Stolzen Müttern von Babys zum Beispiel können Sie so etwas schenken, denn ausgefallen und süß kann ein solches Accessoire in diesem Fall schon sein.

Sammelt Ihre Freundin beispielsweise Teddybären, könnten Sie ihr einen häkeln. Bücherwürmer freuen sich bestimmt über neue Literatur, vorausgesetzt das Genre stimmt und sie besitzen das Werk noch nicht. Wie wäre es auch mit einem Schreibkurs?

Schmuck kann nicht nur der Partner verschenken. Ein Anhänger fürs Armband erinnert vielleicht an eine gemeinsame Reise, eine Kette symbolisiert die Freundschaft. Wenn Sie noch einen Schritt weitergehen möchten, schenken Sie ein personalisiertes Schmuckstück. Wie wäre es beispielsweise mit einer Kette, die aus dem Schriftzug des Namens Ihrer Freundin besteht?

Ausflüge sind sowohl für Männer als auch für Frauen eine gute Idee und immer ein Geschenk wert. Hier kann die Idee von einer eigens organisierten Tour durch die Stadt bis hin zum Konzert- oder Musicalbesuch reichen – je nach Budget.

Wer gerne kocht und backt, kann Freunden auch ein Catering schenken – beispielsweise zum Geburtstag oder zu einer anderen Feierlichkeit. Candy Bar oder Torte, Muffins oder Drei-Gänge-Menü – je nach Können und Vorliebe lässt sich hier einiges machen.