Weihnachten – Das Fest der Liebe und Tag großer Enttäuschung, wenn das Geschenk des Liebsten so gar nicht den Erwartungen entspricht. Damit Sie an Weihnachten in vor Glück glänzende, nicht vor Enttäuschung blitzende oder gar tränende Augen schauen, haben wir eine Liste toller Geschenkideen für Verliebte zusammengestellt.



Liebes-Landkarte Vielleicht kennen Sie die herzigen Bilder schon aus dem Netz: Bilderrahmen mit herzförmigen Land- oder Stadtkartenausschnitten, darunter Aufschriften wie „We met“, „We kissed“ oder „First Date“. Solche Collagen zeigen die Eckpunkte einer Beziehung, die Landkarten markieren dabei die Orte, an denen das Ereignis passiert ist. Ein perfektes Geschenk, wenn man vielleicht gerade in die erste gemeinsame Wohnung gezogen ist.



Fotoalbum Das ist ein Klassiker, kommt aber mit Sicherheit gut an. Erstellen Sie ein Fotoalbum mit all Ihren gemeinsamen Erinnerungen. Wer mag kann auch ein paar Seiten mit Erlebnissen und kleinen Geschichten füllen. Vor allem die Damen dürften sich über ein so persönliches und mit Liebe gemachtes Geschenk freuen.



Polaroid-Kamera Sofortbildkameras sind wieder total im Trend: kein Wunder, denn sie sind wirklich praktisch. Im Gegensatz zu Handybildern, die oft jahrelang nicht entwickelt werden, sind die Polaroids sofort verfügbar und man kann sie direkt aufhängen, in ein Album kleben oder verschenken.

Romantische Bilder vorm Weihnachtsbaum sind Ihnen damit auf jeden Fall sicher.



Blumen-Abo Dieses Geschenk ist generell eher etwas für die Damen. Diese freuen sich darüber aber umso mehr. Ein Blumen-Abo ist im Prinzip wie ein Zeitschriften-Abonnement: Je nach Abo kommen in geregelten Zeitabständen Blumensträuße zu Ihnen nach Hause. Im Netz gibt es zahlreiche Anbieter, die sowohl im Preis als auch in der Art der Blumen-Arrangements variieren. Egal für welchen Sie sich entscheiden, Ihre Herzdame wird sich garantiert über stets frische Blumen im Haus freuen.

Das Pendant hierzu ist übrigens das Bierabo für die Herren der Schöpfung.



Kinogutschein Etwas lahm vielleicht, aber immerhin ist Kino eine Veranstaltung, die man gemeinsam besuchen kann. Vor allem dann, wenn das erste Date im Kino war oder man eine gemeinsame Leidenschaft für Filme teilt, ist ein Kinogutschein eine aufmerksame Geste und eine tolle Möglichkeit, sich auch nach Jahren der Beziehung mal wieder zu einem klassischen Date zu verabreden. Wir sind für mehr romantische Date-Nights mit dem Liebsten und natürlich bergeweise Popcorn.



Pärchentattoo Ein Gutschein für ein gemeinsames Tattoo ist etwas für Paare, die schon länger zusammen oder schon verheiratet sind. Und dann auch nur, wenn Sie bereits zuvor mal über das Thema gesprochen haben. Ist dies der Fall, freut sich Ihre bessere Hälfte mit Sicherheit über ein solch besonderes Geschenk.



Fotoshooting Über ein Pärchen-Fotoshooting freuen sich höchstwahrscheinlich auch eher die Mädels, aber von den Ergebnissen einer Session haben beide was. Professionelle Bilder sind eine Erinnerung für die Ewigkeit und sind der absolute Hingucker auf jeder Bilderwand.



Sparschwein Wie wäre es mit einem Sparschwein für gemeinsame Unternehmungen oder den nächsten Urlaub? Wenn Sie ein einfarbiges kaufen, können Sie es sogar selbst gestalten. Mit einem Edding oder einem Porzellanstift lassen sich die Schweinchen fabelhaft individualisieren!