Geschenkideen für Mama und Papa

Wie jedes Jahr kurz vor Weihnachten stellt sich die Frage, was man seinen Lieben schenken soll. Mama und Papa haben für die Kinder immer tolle Ideen, doch was schenkt man ihnen? Wir haben ein paar Geschenkideen.



Geschenke für die Mutter

Eine Wolldecke oder ein paar neue Hausschuhe sollen es nicht sein – diese Geschenke sind zwar brauchbar, aber nicht gerade einfallsreich. Lassen Sie das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren. Vielleicht gibt es ein Ereignis, das Sie mit ihrer Mutter gemeinsam erlebt haben, wie beispielsweise eine Reise. Passend zu diesem Erlebnis gibt es bestimmt einen Kettenanhänger. Dieser kann symbolisch an die gemeinsame Zeit erinnern.

Neben Schmuck gehen auch Karten fürs Theater, ein Konzert oder ein Musical. Ein gemeinsamer Ausflug kann individuell gestaltet werden und so zu einem unvergesslichen Ereignis werden. Etwas Erholung bekommt Ihre Mutter bei einem Wellness-Tag.

Hat Ihre Mama vielleicht ein Hobby, das sie noch nicht perfekt beherrscht? Wie wäre es dann mit einem Kurs? Vielleicht sind Ihre Eltern auch begeisterte Tänzer, dann können Sie Ihnen zusammen einen Tanzkurs schenken.

Selbstgestaltete Kalender mit Fotos der Kinder und Enkel sind ebenfalls ein gutes Geschenk und meist gern gesehen. Statt mit Bildern kann man den Kalender auch mit individuellen Sprüchen versehen. Beim Lettering kann man seiner kreativen Ader freien Lauf lassen.

Ein Zeitschriften-Abo kann man sowohl der Mutter als auch dem Vater schenken. So bekommen diese ihre Lieblingslektüre immer rechtzeitig zugesandt.



Geschenke für den Vater

Sammler freuen sich sicher über ein neues Stück in ihrer Kollektion. Ein edler Tropfen ist für Weinliebhaber auch eine gute Geschenkidee.

Etwas verrückter ist da ein Aktiv-Geschenk wie beispielsweise ein Bungee-Sprung oder ein Hubschrauberrundflug.

Leseratten freuen sich möglicherweise auch über eine Erstausgabe ihres Lieblingswerks. Zigarren oder ein guter Scotch passen hier fabelhaft dazu.

Theater-, Konzert- oder Musicalkarten kann man auch Vätern schenken. Gerade von jüngeren Kindern und Enkeln lassen auch selbstgemachte Geschenke das Herz höher schlagen.



Um das passende Geschenk für die Eltern zu finden, sollten Sie sich überlegen, was diese gerne machen und woran sie Spaß hätten. Für jedes Budget lässt sich dann das Richtige finden.