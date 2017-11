Geschenkideen für Foodies

Essen ist großartig, vor allem für Menschen, die sich die Nahrungsaufnahme zum Hobby gemacht haben. In den meisten Freundeskreisen finden sich heutzutage Leute, die mit großer Leidenschaft Köstliches kochen, Himmlisches essen, raffiniert anrichten und Sehenswertes ablichten.

Das passende Geschenk für solche Freunde finden Sie in der folgenden Liste.



Bentobox Bento ist japanisch und bezeichnet das kunstvolle Anrichten seines Pausenbrotes. Mithilfe einer Bentobox kann man alle Komponenten des Bürosnacks in eine Dose packen und diese zugleich auch noch wunderschön anrichten.



Planeten-Lollis Lutscher in Form, Farbe und Design der Planeten unseres Sonnensystems? Diese süße Köstlichkeit ist definitiv ein Hingucker.



Fermentier-Topf Fermentiertes Gemüse, auch Kimchi genannt, ist gerade schwer im Trend. Kein Wunder, ist es schließlich sowohl lecker als auch gesund. Mit einem eigenen Fermentier-Gefäß kann man ganz leicht zuhause gären.



Tablet-Halter In Zeiten von Chefkoch und Co. hat das Tablet Koch- und Backbücher längst abgelöst. Ein äußerst praktischer Küchenhelfer ist hier ein Halter für das Tablet.



Kupfertöpfe Sicher, Töpfe besitzen die meisten erwachsenen Menschen. Doch meist sind diese nicht besonders ansehnlich. Ganz anders ist das bei Kupfertöpfen: Jeder Foodie weiß, wie traumhaft schön diese Töpfe sind und wird sich glücklich schätzen, wenn er einen geschenkt bekommt. Versprochen.



Käse-Kit Käse selber machen? Das geht! Im Netz gibt es Käse-Kits für verschiedene Käsesorten, die garantiert gelingen. Bier-Kits zum Selber-Brauen gibt es übrigens auch.



Kaffee-Karaffe Hipster trinken keinen Cappuccino. Man bevorzugt Cold Brew oder Pour over-Kaffee. Das nötige Handwerkszeug dafür ist ein ideales Weihnachtsgeschenk für Foodies.



Gnocchi-Brett Das Gnocchi-Brett ist im Prinzip die günstige Alternative zur Nudelmaschine: ein gerilltes Brettchen, mit dem man Gnocchi, Sfoglini und Garganelli zubereiten kann. Macht was her und kostet nicht viel.



Feigenbäumchen Wie wäre es mit einem kleinen Feigenbaum anstatt des üblichen Weihnachtssterns? In unserem fränkischen Klima wachsen und gedeihen Feigen ganz wunderbar. Und denken Sie nur an süßes Feigen-Chutney zu selbstgemachten Käse!



Schleifstein Wer gerne kocht, hat tolle Messer und pflegt diese auch. Doch auch das teuerste Messer wird mit der Zeit stumpf. Ein schöner Schleifstein schafft Abhilfe und sorgt dafür, dass man ganz lange was von den guten Messern hat.



Mörser Was gibt es Schöneres als einen großen Mörser aus Marmor, Granit oder Olivenholz? Das Material ist Geschmackssache, hübsch sind sie alle.



Tortilla-Presse Tacos, Enchiladas, Tortillas – wir lieben mexikanisches Essen. Vor allem dann, wenn es selbst gemacht ist. Die Tortilla-Presse ist der ideale Küchenhelfer und sorgt für perfekte, hauchdünne Tortillas!