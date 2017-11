Geheimtipps zum Baden

Natürlich haben Baggersee, Flussufer und Schwimmbad nebenan ihren Reiz. Sie bieten kühles Nass und Erholung zum kleinen Preis und sind meist nicht weit weg. Wir haben drei Geheimtipps gefunden, für die es sich auch im Sommer lohnt, ins Auto zu steigen.



Das Felsenbad in Pottenstein Nicht wirklich ein Geheimtipp, da es in Franken weit und breit bekannt ist. Dennoch muss es hier erwähnt werden, da es schlichtweg atemberaubend schön ist. Ein kleines Schwimmbad, das sich an eine beeindruckende Felswand schmiegt und die Besucher mit seinem natürlichen Charme und den wunderschönen Jugendstilbauten verzaubert. Es verfügt über ein einziges tiefblaues Becken, das mit einem Pflanzenfilter/Biotop ausgestattet ist und auch bei großer Hitze herrlich kühl ist. Holzbalkone und eine verwinkelte Liegewiese sorgen für genügend Rückzugsorte, der integrierte Biergarten verwöhnt seine Gäste mit selbstgemachten Kuchen und deftigen Köstlichkeiten.

Regelöffnungszeiten: bei schönem Wetter 10.00 bis 19.00 Uhr

Die aktuellen Tagesöffnungszeiten finden Sie auf der Website des Felsenbades

Eintrittspreise: Erwachsene 3.80€ und Jugendliche 2.50€



Der Feisnitz-Stausee bei Arzberg Inmitten des idyllischen Fichtelgebirges liegt der 1,3 Kilometer lange Feisnitzspeicher. Der See ist umgeben von schöner Natur und lässt sich auch ganz hervorragend umwandern. Aufgrund seiner versteckten Lage ist der See kein Massenanlaufspunkt und auch bei Hitze ein Ort der Ruhe und Erholung. Das Wasser ist traumhaft klar und lädt zum Schwimmen, Planschen und Abkühlen ein.

Die nahe gelegene Seeklause und der Campingplatz bieten sanitäre Anlagen und sorgen für das leibliche Wohl.



Der Goldbergsee in Marktschorgast Der Marktschorgaster See bieten den Erholungssuchenden eine ganze Menge Möglichkeiten. Das Highlight ist das Naturfelsenbad, das direkt an den See angrenzt. Hier gibt es eine Liegewiese, die Plätzchen für Sonnenanbeter und Freunde des Schattens bereithält. Für Kinder gibt es solarbeheizte Plansch- und Nichtschwimmerbecken und einen einladenden Spielplatz. Sanitäranlagen, Duschen und Kabinen zum Umziehen sorgen für ausreichend Komfort. Wer lieber für sich ist, kann an vielen Uferabschnitten des Sees baden gehen.

Das Seebad hat täglich von 9.30 bis 19.00 Uhr geöffnet.