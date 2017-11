Frühlingsanfang bedeutet Entrümpelung

Wie ein bekannter Songtext sagt, fällt einem tatsächlich von heute auf morgen auf, was man in seinem trauten Heim alles machen müsste: Klamottenberge beseitigen, endlich mal wieder Staubwischen und dann auch noch einen neuen Tisch kaufen. Gut, dass der Frühlingsanfang bereits eingesetzt hat. Denn spätestens er zwingt einem doch den Frühjahrsputz regelrecht auf. Aber Halt! Frühjahrsputz bedeutet nicht nur das Putzen der eigenen Habseligkeiten. Auch im übertragenen Sinne muss oftmals Ordnung geschaffen werden.



Die Steuererklärung: Juhu!

Juhu, endlich ist es wieder soweit! Sie dürfen sich stundenlang an den Schreibtisch setzen und Ihr meistgeliebtes Schriftstück bearbeiten. Darauf haben Sie bestimmt schon das ganze Jahr gewartet. Und wenn Sie davon nicht genug bekommen können, dann können Sie Ihren Computer und ihre externen Festplatten auch mal in Ordnung bringen. Denn die funktionieren manchmal wie ein Mülleimer, auch wenn sie optisch nichts gemeint haben: aus den Augen, aus dem Sinn.



Flohmarkt: Der Horror der Frauen

Wenn wir ehrlich sind, wissen wir es schon lange. Zugeben? Nein! Wenn unser Schuhregal sich mittlerweile über den ganzen Boden erstreckt, man nicht mehr ohne Probleme aus dem Ankleidezimmer rauskommt, dann sollten wir uns Gedanken machen. Wenn die Kleidungsberge dann noch Ähnlichkeit mit einer Gebirgskette bekommen, ist es offiziell: Mädels einladen, ausmisten und auf den Flohmarkt gehen. Sie wissen schon, wie Sex and the City, als Carrie vor ihrer Wohnungsaufgabe ihren riesigen Kleiderschrank entrümpelte. Nur, dass sie nicht auf den Flohmarkt ging. War vielleicht unter ihrer Würde. Wir jedoch tun es. So verdienen wir ein bisschen Geld für die neuen Sommersandalen, die wir uns gerade bestellt und gegönnt haben, haben wir uns doch zuvor von fünf Paar Schuhen getrennt. Außerdem können wir bei der Gelegenheit auch die ungeliebten Ostergeschenke loswerden, die vom Umtausch ausgeschlossen sind.



Wo kann man Pflanzen kaufen?

Der Winter war, auch ohne Schnee, lange, zumindest gefühlt. Die Pflanzen haben das als ebenso schlecht empfunden, hat sich sogar der Kaktus am Fenster in ein braunes Ungetüm verwandelt. Nun heißt es: Weg mit dem Unkraut, her mit den bunten Blumen! Wer jemanden mit einem grünen Daumen in der Familie hat, kann sich bei nur halb kaputten Pflanzen ja erst einmal an denjenigen wenden. Alle anderen schmeißen diese Pflanzen weg und kaufen neue. Was vertrocknet ist, wird auch nicht mehr blühend. Der Garten und/oder der Balkon haben ebenfalls eine Erneuerung nötig.



Süßigkeiten aus dem Jahrhundert vor unserer Zeit

Gut, Kleidung, Schuhe und Pflanzen wurden mittlerweile entrümpelt. Fehlt noch DIE Schublade. Sie wissen schon: Die, in der sich entweder Ihr Vorrat an Süßigkeiten verbirgt oder in die Sie alles hinein stopfen, nur damit es nicht in Ihrem Blickfeld liegen bleibt. Achten Sie bei den Süßigkeiten auf das Verfallsdatum. Was dieses längst überschritten hat, schmeißen Sie weg, genauso wie leere Verpackungen. Gegenstände bringen Sie wieder an ihren ursprünglichen Platz oder verkaufen diese ebenfalls auf dem Flohmarkt.



Zeit

Nein, damit ist nicht die Zeitumstellung gemeint. Lassen Sie sich beim Ausmisten Zeit. Sie müssen den Frühjahrsputz nicht an einem einzigen Tag bewältigen. Nehmen Sie sich immer einen Punkt vor, aber arbeiten Sie diesen konsequent ab.