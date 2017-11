Ferienprogramm für Kids

Das einzige Manko der kommenden Herbstferien ist das Wetter: zumeist beschert der November uns Regen, Kälte und ungemütliches Schmuddelwetter. Wer diesem trotzen und dennoch etwas Spannendes unternehmen möchte, der sollte sich die folgende Liste mal ansehen. Egal ob kleiner Abenteurer, Kreativkopf, Musikfreak oder Bewegungsfanatiker – hier finden Sie für jedes Kind etwas.



Kreatives Häkeln in Stegaurach Die Handarbeitsprofis Andrea Walter und Sabine Bittl vermitteln Kindern und Jugendlichen auf einfache und verständliche Art, wie Sie mit bunter Wolle und einer Häkelnadel kleine Kunstwerke fabrizieren können. Alles zum Trendthema Amgurumi und Häkelminis gibt’s beim Häkelworkshop in der Bücherei von Stegaurach.

2. November, 14:30 bis 17 Uhr

Bücherei Stegaurach

Eintritt frei, Anmeldung in der Bücherei erforderlich



Wie kommt das Wasser in die Schwimmbecken? Diese und viele weitere Fragen werden bei einer aufregenden Führung durch das im Alltag versteckte Innenleben des beliebten Bamberger Schwimmbades geklärt. Der Blick hinter die Kulissen ist für Kinder ab sechs Jahren mit Begleitung.

4. November, 16 bis 17 Uhr

Bambados Bamberg

Eintritt 3€ pro Person, Anmeldung bei der VHS erforderlich



Kletterwand für Kids von sechs bis zehn Jahren Im Vereinsheim des TV/DJK Hammelburg gibt es in den Ferien eine Kletterwand für Kinder. Unter Aufsicht dürfen die Kleinen hier nach Herzenslust klettern und eine potenzielle Höhenangst überwinden.

02. November, 10 bis 12 Uhr

Vereinsheim TV/DJK Hammelburg



Gestalten mit Märchenwolle im Puppenmuseum Coburg Was passt besser zum Herbst mit seinen stürmischen Tagen, dem dichten Nebel und den fabelhaft bunten Wäldern als märchenhafte Geschichten mit Feen, Wichteln, Geistern und Sagenwesen? Im Puppenmuseum Coburg dürfen Kinder ab fünf Jahren in die Welt von Rapunzel, Schneewittchen und Co. eintauchen und mit Märchenwolle und anderen Naturmaterialien bezaubernde Figuren und Bilder basteln.

02. November, 14 bis 16 Uhr

Puppenmuseum Coburg

Um Voranmeldung wird gebeten



Interaktives Kinderkonzert „Kiddy kiddy-bäng bäng“ Bayreuth Ein kunterbuntes Familienkonzert mit dem übersprudelnden Duo Acoustic Instinct. Erleben Sie gemeinsam mit den Kleinen ein kurzweiliges Konzert mit viel mundgemachter Musik, komödiantischen Einlagen, Improvisation und schauspielerischem Können.

06. November, 16 Uhr

Zentrum Bayreuth



Stärken stärken Coburg Der sogenannte Mutmachkurs ist für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren gedacht und zielt darauf ab, Kindern ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten näherzubringen. Mit spielerischen Methoden wird das Selbstwertgefühl der Kleinen gestärkt. Der Kurs dauert fünf Tage.

31. Oktober bis 04. November, jeweils von 08:30 bis 12:30 Uhr

Pfarrzentrum St. Augustin Coburg