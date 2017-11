Fahrrad putzen?  Oh nein!

Die Fahrradsaison ist seit einigen Monaten eröffnet. Manch einer verzichtet selbst im Winter nicht auf seinen Drahtesel. Doch was muss ein Fahrrad eigentlich alles haben, damit es verkehrstauglich ist? Und wie muss man es reinigen?



Was muss am Fahrrad dran sein?

Damit Ihr Fahrrad verkehrstauglich ist, müssen einige Dinge daran montiert sein. Ein rotes Rücklicht mit Reflektor und ein helles Vorderlicht sind Pflicht. Ebenso ein weißer Vorderreflektor und ein zusätzlicher roter Hinterreflektor. Die Pedale müssen rutschfest und fest verschraubt sein sowie je zwei Reflektoren besitzen. Pro Reifen muss es zwei Reflektoren geben (Katzenaugen oder Reflektorstreifen). Bremsen muss das Fahrrad zwei besitzen, die voneinander unabhängig sind. Eine Klingel ist ebenfalls notwendig.



Wie Fahrrad reinigen?

War man mit dem Rad unterwegs, sollte man den Dreck am besten sofort entfernen. Zuerst wird der grobe Dreck beseitigt. Das geht am besten, wenn er noch nicht angetrocknet ist. Verwenden Sie jedoch keinen Hochdruckreiniger, da dieser Ihrem Fahrrad nicht gut tut.

Achten Sie darauf, dass Sie den abgewaschenen Schmutz nicht ins Lager spülen. Ein weicher Schwamm ist besonders für empfindliche Oberflächen gut. Bei Stellen, die nicht gut erreichbar sind, kann man zum Säubern eine alte Zahnbürste verwenden.

Nach dem Abspülen des Rads wird das Gefährt mit einem trockenen Tuch abgerieben. Beim Ölen sollten Sie darauf achten, dass das Rad nicht nur trocken ist, sondern dass auch kein Öl an die Bremsen und Bremsscheiben kommt.



Wie Fahrradkette reinigen?

Die Fahrradkette sollte nicht vollständig entfettet werden. Jedoch ist es gut, das alte Fett zu beseitigen. Bevor das geschieht, entfernen Sie mir einem Besen und/oder einer Zahnbürste den Dreck von der Fahrradkette. Anschließend wird diese mit einem Tuch abgerieben. Dafür halten Sie den Lappen an die Kette und lassen diese rückwärts durch das Tuch laufen. Ist die Verschmutzung sehr stark, kann das Tuch auch feucht sein. Anschließend wird die Kette wieder geölt beziehungsweise gefettet. Verwenden Sie jedoch hier nicht zu viel des Mittels. Das Kettenblatt wird ebenso wie die Fahrradkette gereinigt.

Nach dem Fetten heben Sie das Rad an und Schalten in die einzelnen Gänge. So kann sich das Fett optimal verteilen. Haben Sie das Fahrrad mit Wasser gesäubert, dann sollte vor dem Auftragen des Fettes das Fahrrad komplett trocken sein, damit sich dieses optimal auftragen lässt.



Fahrradtour: Was muss mit?

Um eines vorweg zu nehmen: Hier geht es um eine mehrstündige Fahrradtour in der Freizeit. Wer länger unterwegs ist, der sollte Fahrradkleidung anziehen. Diese ist leicht, trocknet schnell und ist teilweise wasserabweisend. Außerdem sind Fahrradhosen gepolstert, was bei längeren Strecken positiv sein kann. Nehmen Sie auf jeden Fall etwas gegen Regen, Sonne und Kälte mit. Sonnencreme sollte ebenso nicht vergessen werden, ebenso ausreichend Flüssigkeit für unterwegs.

Daneben sollte im Vorfeld die Luft in den Reifen und das Rad auf Vollständigkeit (beispielweise Licht) hin überprüft werden.