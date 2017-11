Dirndl-Schleifen

Die Position der Schleife am Dirndl ist vor allem dann wichtig, wenn Sie alleine oder mit Ihren Mädels losziehen und keinen Ring am Finger tragen. Eine falsch gebundene Schleife kann signalisieren, dass Sie Single und flirtbereit sind, selbst wenn Sie das persönlich gar nicht wollen. Um Missverständnisse und aufdringliche Verehrer abzuwenden, erklären wir hier, wie Sie Ihre Schleife richtig tragen. Es könnte ja auch sein, dass Sie tatsächlich auf der Suche nach der ein oder anderen netten Bekanntschaft sind!



Schleife links Stimmt letzteres und Sie sind tatsächlich bereit dazu, angesprochen zu werden, dann sollten Sie die Schleife auf Ihrer linken Seite binden. Damit signalisieren Sie den Herren der Schöpfung, dass Sie ledig und flirtbereit sind. Eine Einladung zu Bier und Tanz ist somit keinesfalls ausgeschlossen!



Schleife rechts Ein ganz anderes Signal sendet eine rechts gebundene Schleife aus: Die Dame ist vergeben. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie verheiratet, verlobt oder lediglich schwer verliebt sind. Die Schleife sagt lediglich aus, dass Sie keinerlei Interesse daran haben, angesprochen oder gar angegraben zu werden. Wenn Sie als Single also mal einen entspannten Tag auf der Wiesn verbringen wollen, binden Sie Ihre Schleife rechts!



Schleife vorne mittig Mit dieser Art die Schleife zu binden, verraten Sie etwas äußerst Intimes über sich: Traditionell heißt eine vorne mittig gebundene Schleife, dass die Trägerin noch Jungfrau ist. Mit der Zeit wurde die Bedeutung etwas ausgeweitet und mittlerweile tragen auch Frauen die Schleife so, die sich über ihren Beziehungsstatus nicht im Klaren sind. Um sich anzügliche Kommentare zu sparen, würden wir dann aber die Entscheidung für die Schleife rechts empfehlen.



Schleife hinten Die hinten gebundene Schleife kann vielerlei bedeuten. Zum Einen trägt das Personal die Schleife grundsätzlich hinten. Zum Anderen ist es Witwen vorbehalten, ihre Schleife hinten zu binden. Außerdem gibt es Regionen, in denen eine hinten gebundene Schleife Tradition ist. Es muss also abgewogen werden, ob eine Frau mit der Schleife hinten angesprochen werden darf, oder nicht.