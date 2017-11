Das braucht Ihr Kätzchen wirklich

Wenn man sich erst einmal für ein Haustier entschieden hat, ist die Euphorie groß. Doch dann stellt sich die Frage, was alles angeschafft werden muss, damit sich der Vierbeiner auch wirklich wohlfühlt. Katzenklo, Spielzeug, Kratzbaum, Katzenmilch, Trocken- oder Nassfutter? Bei der Menge an Produkten kann man schon den Überblick verlieren. Wir haben eine Checkliste für Sie erstellt, damit Sie nichts vergessen und keinesfalls Geld aus dem Fenster werfen.



Die Grundausstattung Zur Grundausstattung für den Katzenhalter gehören ganz klar Katzenklo, Näpfe und Futter. Beim Katzenklos haben Sie die Wahl zwischen offenen und überdachten Klos. Es ist im Vorhinein schwer abzuschätzen, welche Art Ihre Mieze bevorzugt, daher ist es klug eine Toilette mit abnehmbarer Abdeckung zu wählen. Wenn sie mehrere Katzen halten wollen, müssen Sie herausfinden, ob diese gemeinsam ein Klo benutzen oder jede Samtpfote ihr eigenes möchte. Experimente sind hier nicht ratsam, da eine unzufriedene Katze anstatt des Klos gerne Teppiche, am Boden liegende Rucksäcke und Ähnliches benutzt. Beim Katzenstreu sollten Sie einfach austesten, welches Ihre Katze gerne hat. Viele Katzen mögen Streu, das nicht allzu sehr staubt und schön klumpt.

Besorgen Sie auf jeden Fall für jede Katze zwei Näpfe, einen für Futter, einen für Wasser. Die Wahl des Futters ist Geschmackssache. Manche schwören auf Nassfutter, andere bevorzugen Trockenfutter. Probieren Sie’s einfach aus. Bei Zweiterem ist jedoch auf eine ausreichende Wasserversorgung zu achten.



Das Spielzeug Hier kommt es nun ganz darauf an, ob Sie Ihre Katze ausschließlich in der Wohnung halten oder ins Freie lassen wollen. Grundsätzlich ist zu sagen, dass Katzen eigentlich Freigänger sind und vitaler sind, wenn sie nach draußen dürfen. Wenn das nicht möglich ist, sollten Sie die mangelnde Bewegung mit ausreichend Spielmöglichkeiten kompensieren. Dazu gehört ein Kratzbaum. Dieser dient zum Abwetzen der Krallen und sollte neben dieser praktischen Funktion weitere spielerische bieten. Gut ist es, wenn die Katze hinaufklettern, hineinkriechen und damit spielen kann. Kaufen sie den Kratzbaum bitte nicht gebraucht. Aufgrund der Duftmarken, die die Katzen auf ihrem Spielgerät hinterlassen, kann dieses bei anderen Katzen auf Ablehnung stoßen. Weiteres Spielzeug ist nur dann vonnöten, wenn Sie merken, dass sich Ihre Katze langweilt oder wenn sie intellektuell unterfordert ist. Dies geschieht vor allem bei Wohnungskatzen.

Im Idealfall halten Sie nicht nur eine Katze, sondern zwei. Dann können sich die Miezen gegenseitig beschäftigen und Sie können die Katzen auch mal länger als zwei Stunden alleine lassen.



Weiteres Zubehör Ist Ihre Katze ein Freigänger, sollten Sie sie in jedem Fall chippen lassen. Die meisten Katzen aus dem Tierheim haben bereits einen Chip, auf dem Ihre Kontaktdaten und die Adresse gespeichert sind. Ein Halsband mögen nicht alle Katzen. Wichtig ist vor allem im Sommer eine Zeckenzange. Mit dieser können Sie Ihren Liebling von den lästigen Parasiten befreien und verhindern, dass sich diese vollgesogen fallen lassen und im Haus herumliegen. Ein Körbchen oder eine Decke verhindert, dass sich die Katze auf das Sofa oder ins Bett legt. Kaufen Sie – vor allem bei langhaarigen Rassen - eine Bürste. Hiermit können Sie die Katze bei der Fellpflege unterstützen und vermeiden eine übermäßige Fellaufnahme der Katze.

Katzengras, Katzenmilch, Leckerlis, bergeweise Spielzeug, Katzenleine und Co. können Sie erst einmal weglassen.