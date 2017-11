DIY Valentinstagsgeschenke

Am Valentinstag muss es nicht immer ein gekauftes Geschenk sein. Selbstgemachte zeigen ebenso, dass man sich Zeit genommen hat, seinem Gegenüber etwas Schönes zu basteln oder herzurichten. Hier ein paar Ideen für DIY-Geschenke.Hier können Sie gleich in mehrerlei Hinsicht kreativ werden. Nicht nur der Text wird von Ihnen per Hand verfasst – möglichst mit eigenen Worten –, sondern auch das richtige Papier gilt es zu finden. Außerdem sollten Sie den Umschlag passend zum Briefpapier basteln.Eine etwas andere Möglichkeit ist der Liebesbrief im Bilderrahmen. Nachdem Sie einen Brief geschrieben haben, platzieren Sie ihn in einem schönen Bilderrahmen. Besonders schlichte Modelle sind hier gut, da sie sich in jede Umgebung integrieren und somit sicher einen guten Platz in der Wohnung finden. Nutzen Sie einen Rahmen, in dem ein Din A4-Blatt gut zur Geltung kommt.Sie wollen Ihrem/r Partner/in sagen, was Sie gern an ihm/ihr haben? Dann tun Sie das auf eine kreative Weise. Beispielsweise können Sie Karten erstellen oder einen Gutschein für jeden Monat basteln (beispielsweise für ein gemeinsames Dinner oder eine Unternehmung).Ob Backen oder Kochen – zaubern Sie Ihrem/r Liebsten etwas Leckeres. Ob das süße Pralinen mit Herzverzierung, kleine Cupcakes, ein Kuchen oder ein ganzes abendliches Menü ist, bleibt Ihnen überlassen. Vergessen Sie nur nicht, den Tisch schön zu dekorieren.Fotogeschenke sind sehr beliebt. Haben Sie sich vielleicht auf einer Reise kennengelernt oder einen besonderen Urlaub zusammen erlebt? Wie wäre es, wenn Sie dann davon ein Fotobuch gestalten? Natürlich geht es auch, wenn Sie Fotos von den letzten gemeinsamen Monaten/Jahren nehmen und die einzelnen Erlebnisse noch einmal so hervorheben.Alternativ kann man auch ein Fotoseil in der gemeinsamen Wohnung anbringen. Daran hängen Sie verschiedene Bilder Ihrer Wahl und schreiben jeweils ein Kärtchen dazu, was Sie am festgehaltenen Moment so geliebt haben.Wenn Ihr/e Partner/in eine Leseratte ist, können Sie ihr/ihm auch ein selbstgemachtes Lesezeichen schenken. Laminiert sollte es allerdings sein, denn so hält es länger und weicht bei leichter Feuchtigkeit nicht ein.