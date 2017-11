Billige Nikolaus-Geschenke

So lange dauert es nicht mehr, dann ist Nikolaus. Manch einer schenkt Freunden und Familie jedes Jahr eine Kleinigkeit. Groß sollte das Geschenk jedoch nicht sein, schließlich ist es nicht mehr weit bis Weihnachten. Doch was kann man schenken, wenn etwas wenig kosten, jedoch eine große Wirkung haben soll?

Zuerst gibt es die Möglichkeit zwischen Gekauftem und Selbstgemachtem. Ein Handwärmer ist ein kleines Geschenk, das man kaufen kann, ebenso ein Lippenbalsam oder ein Lippenstift. Auch ein guter Tee versüßt manch einem die Abende, ebenso eine Kerze. Süßes, Nüsse und Mandarinen sind bei fast jedem eine gute Idee, Schokolade ebenso.

Selbstgemachtes ist manchmal billiger, vorausgesetzt man hat die Utensilien, die dafür benötigt werden, schon daheim. So lassen sich beispielsweise Tassen gestalten. Dazu benötigt man einen einfarbigen (Porzellan-)Becher, einen Porzellanstift und einen Backofen. Wer etwas vorzeichnen möchte, kann sich zudem einen Bleistift kaufen, der speziell auf Porzellan hält. Anschließend wird mit dem Porzellanstift nachgezeichnet und die Tasse dann für eine bestimmte Zeit in den Backofen gegeben, sodass sich die Farbe festigt.

Es ist zwar ein Klassiker, jedoch eine weitere Geschenkmöglichkeit: Selbstgestricktes. Muss nicht langweilig aussehen und wer noch Wolle zuhause hat, spart sich auch die Kosten hierfür. Auch ein Anhänger lässt sich mit ein paar Woll- und Bänderresten gestalten.

Wer künstlerische Fähigkeiten besitzt, kann der zu beschenkenden Person vielleicht ein Gedicht schreiben und damit zum Ausdruck bringen, wie viel sie ihm bedeutet.

Leseratten benötigen häufig ein Lesezeichen, haben aber nie eines zur Hand. Wie wäre es da mit einem eigens gebastelten? Das Motiv kann beispielsweise ein Bild sein. Etwas Pappe, ein edles Band, ein Bild und etwas selbstklebende Folie – schon hat man ein eigenes Lesezeichen gezaubert.

Ein schönes kleines Notizbuch, mit oder ohne Stift, ist für Studenten ebenso geeignet wie für Festangestellte. Und einen Roman bekommt man manchmal als Mängelexemplar besonders günstig.

Es müssen ja nicht immer die teuren Dinge verschenkt werden. Ein selbstgekochtes Essen ist eine nette Geste und für die meisten kein großer Aufwand. Seien Sie bei der Geschenkauswahl etwas kreativ, dann finden Sie sicher ein Präsent zum kleinen Preis.