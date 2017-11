Auch mal Pause machen

Wer kennt das nicht: Morgens wird schon vor dem Frühstück gecheckt, was es in der virtuellen Welt Neues gibt, beim Frühstück scrollt man dann Instagram durch und auf dem Weg zur Arbeit hört man in den neusten Podcast rein. Auf der Arbeit geht es dann weiter mit den Mails. Wir leben in einem vernetzten Welt in der Social Media Kontakte und eine tolle virtuelle Präsenz alles sind. Man ist quasi ständig erreichbar und immer up to date.

Schattenseiten

Auf Dauer kann die Okkupation durch soziale Medien zur Belastung werden.

Wer abends im Bett noch einen Blick auf sein Smartphone wirft, der gefährdet seinen Schlaf. Studien haben herausgefunden, dass die Helligkeit des Bildschirms den Körper in seiner Einschlafphase stört. Das blaue Licht mindert die Melatoninausschüttung was die Müdigkeit verzögert und uns später einschlafen lässt.

Auch Stresssymptome können durch eine Dauerbenutzung des Smartphones auftreten. Dadurch, dass der Chef uns per Telefon, WhatsApp und Instant Message ständig erreichen kann, sind wir weniger entspannt und können vor allem am Wochenende nicht richtig abschalten. Gleiches gilt, wenn wir uns fast schon zwanghaft auf dem Laufenden halten wollen und im Schnitt bis zu 140 Mal am Tag auf das Handy schauen. Wer alle sieben Minuten das Smartphone checkt, kann kaum runterfahren. Das Smartphone kann regelrecht zur Sucht werden, wenn man den eigenen Medienkonsum nicht regelmäßig reflektiert. Wie Genau Sie das schaffen, verraten wir Ihnen im nächsten Punkt.

Strategien

Die beste Strategie ist das gelegentliche konsequente Abschalten des Handys. Vor allem am Wochenende und abends ist es ratsam, sich eine Pause vom Medienwahnsinn zu gönnen. Sie müssen sich das Smartphone nicht den ganzen Abend verbieten, zwei oder drei Stunden Funkstille reichen, um den Kopf frei zu kriegen. Am Wochenende hingegen können Sie das Smartphone-Verbot ruhig etwas ausweiten: nehmen sie zum Beispiel den Sonntag als Social Media-freien Tag und genießen Sie ihn komplett im Hier und Jetzt. Wem ein oder zwei Stunden Internetpause schon Entzugserscheinungen bescheren, der sollte mit kleineren Zeitintervallen anfangen. Es hilft auch, das Handy ab und zu mal Zuhause zu lassen. Wenn Sie sich beispielsweise mit Freunden zum Abendessen treffen, brauchen Sie das Smartphone sicherlich nicht.

Egal, ob Sie sich selbst als Handy-Junkie oder nur als Gelegenheitsnutzer klassifizieren, reflektieren Sie regelmäßig Ihren Smartphonegebrauch! Überprüfen Sie Ihre Apps auf Sinnhaftigkeit und löschen Sie strikt alles, was Zeitverschwendung ist.