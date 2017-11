Adventskalender selbst gemacht

In knapp drei Wochen ist der erste Advent. Nicht nur als Kind freut man sich in der Vorweihnachtszeit auf einen Adventskalender, bei dem man Tag für Tag ein Türchen öffnen kann. Mittlerweile gibt es für jeden den passenden Kalender. Wir haben ein paar Ideen für das eigene Gestalten und das Befüllen eines Kalenders.



Wo Adventskalender kaufen?

Zuerst muss man sich die Frage stellen, ob man einen Kalender kaufen oder selbst basteln möchte. Je nachdem kommt es darauf an, was der Kalender enthalten soll. Die klassische Variante mit Schokolade gibt es im Discounter oder einem Spezialitäten-Geschäft zu kaufen. Den Spielzeug-Kalender findet man zum Beispiel in der Kinderabteilung, den Teekalender in der Drogerie.

Wer sich entscheidet, seinen Adventskalender selbst zu basteln, muss sich (ebenfalls) im Vornherein überlegen, wie dieser später befüllt werden soll. Denn danach richtet sich die Größe der einzelnen Türchen. Hier kann man ganz kreativ sein: Kleine Schachteln (zum Beispiel alte Tablettenschachteln) lassen sich mit Farbe oder Papier zu kleinen Kunstwerken herrichten. Die Zahl auf der Schachtel kann geschrieben oder aus Goldpapier gemacht sein.

Beutel kann man beispielsweise aus Wolle häkeln und mit einem schönen Band an einer Gardinenstange befestigen. Weiße Porzellantassen lassen sich bemalen und verzieren – und anschließend als Kalenderboxen nutzen. To-Go-Becher haben die gleiche Funktion. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Wer sagt, dass alle Geschenke die gleiche Verpackung haben müssen?



Wie Adventskalender füllen?

Genauso vielfältig wie der Kalender selbst kann auch der Inhalt sein. Kleine Süßigkeiten für jeden Tag oder ein kleines Spielzeug, sind die klassischen Varianten. Für Leseratten kann es täglich ein neues Kapitel einer Geschichte geben – oder man kauft demjenigen gleich ein Buch, das in Adventskalender-Form aufgebaut ist. Das bedeutet: pro Tag ein Kapitel.

Verliebte dürfen gerne ein eigenes Gedicht zu den Geschenken packen, oder etwas, dass sie an schöne gemeinsame Stunden erinnert (wie beispielsweise ein Lied auf CD oder ein Liedtext). Fernwehgeplagte werden Reisutensilien – wie kleine Notizbücher, einen schönen Stift oder eine Weltkarte – zu schätzen wissen. Sportbegeisterte hingegen freuen sich über eine gemeinsame Unternehmung.

Daneben lassen sich im Adventskalender verschiedene Gutscheine verstecken. Auch ein Rätsel ist möglich. Hier ist das 24ste Türchen der letzte Hinweis zu einem größeren Geschenk.

Für was Sie sich auch entscheiden, es sollte auf den Beschenkten zugeschnitten sein. Individualität ist das Stichwort. Bei der Gestaltung können Sie sich austoben. Probieren Sie hier ruhig etwas Neues aus. Zahlreiche Anleitungen finden Sie auch im Netz.