4 Bademöglichkeiten rund um Bamberg

Am Wochenende soll nun endlich der Sommer kommen. Damit ihr jetzt schon planen könnt, wo ihr die freie Zeit verbringt, haben wir hier ein paar Bademöglichkeiten für euch.



Obermain Therme

Wer die Seele baumeln lassen möchte, kann dies in der Obermain Therme in Bad Staffelstein machen. Aktuell kostet eine Tageskarte 14,50 Euro, inklusive Saunaland 24,50 Euro. Geöffnet hat die Terme ab acht Uhr, von Donnerstag bis Freitag sogar verlängerte Öffnungszeiten bis 23 Uhr.



Brückenhaussee

Dieser Badesee liegt bei Baunach und ist mit dem Auto etwa eine Viertelstunde von Bamberg entfernt. Von Breitengüßbach sind es lediglich nur knapp zehn Minuten Autofahrt.



Das Hainbad

Dieses Naturfreibad ist nicht nur bei Bambergern bekannt. Seine Pforten sind täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Der Hain lädt zudem zum Entspannen und Sonnen ein. Der Eintrittspreis beträgt einen Euro.



Acqua Sana

Im Acqua Sana Naturbad in Ebrach finden Kinder eine kleine Wasserrutsche und einen Spielplatz. Geöffnet hat das Bad täglich von 10 bis 20 Uhr, am Wochenende und an Feiertage schon ab 9 Uhr. Eine Einzelkarte kosten im Moment 3,50 Euro für einen Erwachsenen.