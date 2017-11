Aktuelle Blitzer in Oberfranken: Hier misst die Polizei

Seit 2016 gibt die Polizei in Oberfranken Woche für Woche aktuelle Blitzer bekannt. Diese Aktion findet dauerhaft statt, hinzu kommt alljährlich ein Blitzmarathon, der europaweit und damit auch in Franken stattfindet.



Mit den Schwerpunktaktionen will die Polizei gegen die Unfallursache Nummer eins vorgehen: überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit. Die Auswahl trifft die Polizei je nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen.

Inzwischen wurde die Aktion auf ganz Oberfranken ausgeweitet, nachdem zunächst der Fokus auf den Landkreisen Kulmbach, Bayreuth, Hof und Wunsiedel gelegen war.

Aktuelle Blitzer in Oberfranken vom 10. bis zum 16. November

Aktuelle Blitzer in Oberfranken - Bamberg und Forchheim







Aktuelle Blitzer in Oberfranken - Bayreuth und Kulmbach





Aktuelle Blitzer in Oberfranken - Coburg, Lichtenfels und Kronach







Aktuelle Blitzer in Oberfranken - Hof und Wunsiedel















Blitzer: Die Auswahl der Messstellen

Das Verhalten der Kraftfahrer wolle man nicht nur repressiv, sondern vor allem präventiv positiv beeinflussen, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Polizei. Die Messstellen werden nicht genau bestimmt, nur die jeweiligen Tage und das ungefähre Gebiet der Messstellen werden genannt.

Auf mittelfränkischen Straßen gibt es keine derartige Aktion, wie eine Nachfrage beim Polizeipräsidium Mittelfranken ergab. Allerdings lehrt seit kurzem in Nürnberg ein neuer "Superblitzer" Autofahrer das Fürchten.